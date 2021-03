Borse Ue deboli dopo le forti vendite sul Nasdaq. Il canale di Suez resta bloccato, ma il petrolio inverte la rotta

Pubblicità

MILANO – Ore 14:15. Le Borse europee si muovono all’insegna della debolezza dando seguito alle copiose vendite sul settore tecnologico di Wall Street: ieri sera il Nasdaq ha perso due punti percentuali. Oggi, Milano cede lo 0,6% nel pomeriggio. Bene Tim, a Piazza Affari, che cavalca le dichiarazioni del ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che vuole un’accelerazione sul dossier infrastrutturale. Riflettori puntati anche sugli istituti di credito dopo che Moody’s ha rivisto al rialzo le prospettive sul sistema bancario italiano, migliorando l’outlook da “negativo” a “stabile” sull’aspettativa che l’economia italiana tornerà a crescere quest’anno dopo la forte contrazione prodotta dal coronavirus nel 2020″. Nel resto d’Europa, Francoforte scende dello 0,1%, Parigi arretra dello 0,1%. Anche Londra scivola dello 0,1%.

In precedenza, la Borsa di Tokyo aveva chiuso in rialzo dopo 4 sessioni in ribasso. L’indice Nikkei è salito dell’1,14% a 28.729 punti. I future su Wall Street, dopo le buone indicazioni della mattinata, girano in ribasso. Sembrano così passare in secondo piano i dati Usa che dicono di un calo di 97 mila delle richieste di sussidi per la disoccupazione a quota 684 mila nell’ultima settimana analizzata, dato migliore delle attese. E anche la revisione al rialzo del Pil Usa del quarto trimestre: +4,3% contro il +4,1% della seconda lettura che gli analisti si aspettavano confermata.

Tra le valute, l’euro apre stabile poco sopra 1,18 dollari. Le migliori prospettive economiche statunitensi continuano a sostenere il dollaro, anche nei confronti della divisa cinese, con lo yuan sul mercato offshore a 6,534. Euro/yen che sale a 128,75 e dollaro/yen in rialzo a 108,96. Da segnalare, dopo l’innalzamento legato ai tweet di Musk, che il Bitcoin è in trend calante ed è ai minimi da un paio di settimane.

Sul fronte dei titoli di Stato, va in porto con una buona domanda e un rendimento ampiamente negativo la prima asta del Btp Short Term, il nuovo titolo messo in campo dal Tesoro italiano per sostituire il Ctz. Nel primo collocamento il Buono a breve termine con scadenza fissata al 29/11/2022 ha catalizzato una domanda complessiva per 5,6 miliardi a fronte di un ammontare emesso pari a 4 miliardi di euro e un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,41. Il rendimento si è attestato a -0,39 per cento. Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi sale leggermente a 96 punti con rendimento dei titoli italiani poco mosso allo 0,59%. Intanto la Bce ha rilasciato il suo bollettino economico confermando l’intenzione di accelerare gli acquisti di titoli nel programma anti-pandemico.

Osservato speciale di questi giorni è il petrolio, che ha fermato la corsa del prezzo scatenata dall’incidente occorso nel canale di Suez, dove una mega porta-container è rimasta incagliata tappando una delle rotte commerciali più importanti del mondo. Come ricorda infatti il Centro studi di Intesa Sanpaolo, circa il 12% del traffico mondiale passa da quel canale e nel dettaglio vi transita il 7% del commercio mondiale di oil, dato che ne fa il quarto checkpoint più importante. Dopo il rimbalzo del 5,9% di ieri – mosso anche dalle indiscrezioni secondo cui al prossimo meeting del primo aprile dell’Opec+ i paesi produttori non aumenteranno la produzione – oggi i prezzi del greggio hanno ripreso a scendere. A pesare sono i timori sulla domanda, a causa dei lockdown in Europa. Nel pomeriggio il Wti al Nymex cede il 3% circa sotto 60 dollari.





