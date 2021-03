Borse Ue deboli, sale il rendimento dei Treasury in attesa delle mosse della Fed

Pubblicità

MILANO – Ore 13:50. Le Borse europee s’indeboliscono con il focus degli investitori puntato su questa sera quando il presidente della Fed Jerome Powell dovrebbe parlare al termine della consueta riunione mensile del comitato di politica monetaria della Banca Centrale Usa. La Fed dovrebbe annunciare stime economiche in miglioramento ma si attendono anche indicazioni sulle prossime mosse per fronteggiare un possibile aumento dell’inflazione che ha già fatto schizzare nelle ultime settimane i rendimenti dei Treasuries.

“È improbabile che la Federal Reserve annunci un cambiamento nella politica monetaria, confermando la sua posizione molto accomodante”, ragionano da Mirabaud AM. L’attenzione si concentra sul “dot plot”, il diagramma a punti che dà una rappresentazione grafica di dove ciascun membro della Fed immagina si collochino i tassi negli anni a venire. Secondo Unicredit, nonostante le prospettive migliorate per l’economia Usa e alla luce dell’intenzione manifesta del Fomc di non rimuovere troppo in fretta gli stimoli, la previsione più accreditata è che la grande maggioranza dei banchieri americani ancora indichi tassi fermi durante il 2023, anche se non sarebbe sorprendente vedere una minoranza un po’ più consistente di previsioni per un primo rialzo prima della fine del 2023.

Tra questi ragionamenti, e con il rendimento dei Treasury americani a dieci anni che sale ben oltre l’1,6%, le Borse europee si muovono contrastate: Milano cede lo 0,1% nel primo pomeriggio, Londra lo 0,5%, Francoforte è appena sotto la parità e Parigi lima lo 0,15% Sulla sponda di Piazza Affari si registra il semaforo verde della Bce e Banca d’Italia all’Opa lanciata da Credit Agricole su Creval lo scorso novembre. Poco movimentate anche le Borse asiatiche, con Tokyo che ha chiuso con un calo frazionale dello 0,02%.

Stabile lo spread. Il differenziale Btp/Bund si attesta a 96 punti base, con il tasso del titolo del Tesoro allo 0,62%. Senza grandi scossoni anche l’euro. La moneta europea passa di mano a 1,1905 dollari e 121,91 yen ma anche in questo caso gli scambi sono cauti in in attesa di indicazioni questa sera dalla Fed.

Tre le materie prime si muovono invece al rialzo le quotazioni del petrolio. Il Wti americano con consegna ad aprile sale dello 0,65% a 65,22 dollari al barile, mentre il Brent europeo guadagna lo 0,51% a 68,74 dollari. In lieve crescita anche l’oro, a 1.737,15 dollari l’oncia.





