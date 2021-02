Borse Ue deboli, Wall Street mista dopo i record. Maxi-domanda per l’asta di Btp

Pubblicità

MILANO – Le Borse europee invertono la rotta verso metà seduta dopo gli acquisti registrati nella giornata di ieri, quando sono state sostenute dall’ottimismo per i progressi condotti con i piani di vaccinazione da parte dei Paesi e in attesa del maxi piano di aiuti voluto dal neo presidente Usa Joe Biden per sostenere l’economia Usa. Alla fine il bilancio è in passivo: Milano segna un calo dello 0,69%. Londra scivola dello 0,11%, Francoforte dello 0,32% e Parigi termina in parità.

Dopo una apertura a nuovi livelli record, anche Wall Street perde smalto e alla chiusura dei mercati europei gli indici si presentano contrastati: il Dow Jones sale dello 0,16%, lo S&P500 arretra dello 0,1% e il Nasdaq dello 0,15%. Su un trend più deciso si erano già mossi i listini asiatici, con Tokyo che ha chiuso a +1,28%, nuovo massimo da 30 anni. Hong Kong, che ha riaperto dopo un weekend lungo, ha guadagnato l’1,86% mentre Shanghai è rimasta chiusa per le festività legate al capodanno. Come nota Bloomberg, grazie al supporto da Usa e Oriente le azioni globali sono proiettate verso la 12esima seduta positiva di fila: migliore striscia da 17 anni a questa parte.

A correre ieri sono stati soprattutto i titoli del comparto petrolifero, trainati dal rialzo dei prezzi del greggio, con il Wti ormai stabile sopra i 60 dollari e il Brent a 63,20 dopo avere toccato i massimi da gennaio 2020. A incidere, l’ondata di freddo che ha spinto a un aumento dei consumi energetici e costretto a chiudere molte raffinerie del Texas e le rinnovate tensioni tra Arabia Saudita e Yemen.

Sulla sponda italiana lo spread resta osservato speciale con le prime tensioni avvertite all’interno del nuovo governo Draghi, già alle prese con il rebus delle riaperture. Il differenziale si stabilizza a 91 punti in chiusura di seduta, nonostante la leggera risalita del rendimento del decennale che si porta allo 0,562% dopo aver toccato i minimi la scorsa settimana allo 0,426 per cento: il movimento di salita dei rendimenti è comune ai titoli di Stato in questa fase di mercato. Il Tesoro intanto ha raccolto l’effetto positivo sui Btp dato dall’arrivo a Palazzo Chigi dell’ex governatore, con l’emissione di un Btp a 10 anni e di uno a 30 anni legato all’inflazione. Il collocamento sindacato si è concluso con 14 miliardi emessi. La dimensione del Btp decennale, si apprende da fonti vicine all’operazione, è stata fissata in 10 miliardi di euro mentre quella del Btp trentennale in 4 miliardi di euro. Rivista al ribasso la domanda, rispetto alle prime indicazioni, con ordini complessivi – che attendono conferma dai dati definitivi – superiori agli 80 miliardi, di cui 65,5 miliardi sul decennale e 16,6 miliardi sul trentennale.

Il Bitcoin torna a far parlare di sé: è salito sopra i 50.000 dollari ad un nuovo record, proseguendo un rally alimentato dai segnali che la più grande criptovaluta del mondo stia guadagnando la fiducia tra gli investitori tradizionali. E’ salito di circa il 72% finora quest’anno.

Meno montagne russe invece nel mondo delle valute tradizionali, con l’euro che sale a 1,2138 dollari e 128,09 yen e la valuta Usa che arretra leggermente sulla scia dell’ottimismo sui vaccini che spinge gli investitori verso asset più rischiosi e a rendimenti più alti.

Tra i dati macroeconomici, l’Istat segnala il pesante consuntivo per le esportazioni italiane del 2020: “Malgrado il rapido recupero, dopo il crollo di marzo e aprile, il 2020 si chiude con una contrazione complessiva dell’export del 9,7% (il peggior risultato dopo la caduta registrata nel 2009)”. Buona la lettura dell’indice Zew sulla fiducia delle imprese tedesche, con un risultato di 71,2 punti a febbraio che supera le attese.





