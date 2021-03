Borse Ue in cauto rialzo in attesa delle mosse Fed. Cina, forte ripartenza per industria e consumi

Pubblicità

MILANO – Ore 13:2’0. Borse europee in rialzo all’apertura di settimana mentre il rendimento dei titoli di Stato americani si tiene vicino ai massimi dell’ultimo anno, sopra l’1,6%, in una settimana caratterizzata dai molti appuntamenti con le Banche centrali: su tutti, quello con la Federal Reserve chiamata a preservare il sostegno ai mercati insieme al riconoscimento della crescita dei tassi e delle prospettive di inflazione. I future su Wall Street – reduce dai record di S&P500 e Dow Jones – migliorano dopo una mattinata contrastata.

In Europa i listini si muovono dunque positivi: Milano sale dello 0,64%, Londra dello 0,23%, Francoforte dello 0,07% e Parigi aggiunge lo 0,25%. A Piazza Affari in forte calo Astaldi, dopo è stato reso noto il concambio con Webuild e le relative procedure di integrazione.

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre a 93,5 punti, poco mosso rispetto alla chiusura a 92,9 punti di venerdì. Il rendimento del decennale sale allo 0,61%. Intanto dai dati di Banca d’Italia arriva un nuovo record per il debito pubblico, cresciuto a gennaio a 2603 miliardi di euro.

La Borsa di Tokyo ha chiuso in leggero rialzo, questa mattina, con il Nikkei a +0,17%. Diverso invece l’orientamento delle Piazze cinesi, con Shanghai in ribasso dello 0,96 e Shenzhen del 2,13%. In Cina i dati macroeconomici dicono di una sensibile ripresa, che secondo gli osservatori dei mercati potrebbe generare un atteggiamento meno espansivo da parte delle autorità. Oggi è emerso che la produzione industriale del colosso asiatico è balzata del 35,1% annuo nel primo bimestre del 2021, dopo il +7,3% di dicembre e a fronte di un consensus degli analisti fissato a +30%, confrontandosi tuttavia con un gennaio-febbraio 2020 caratterizzato dal blocco delle attività nel mezzo della crisi legata al Covid-19. Diffuse anche le vendite al dettaglio, sempre in Cina: hanno registrato a gennaio-febbraio un balzo del 33,8% annuo, dopo il +4,6% di dicembre e il +32% atteso dai mercati, grazie ai consumi legati al Capodanno lunare.

Apertura in calo per l’euro sopra quota 1,19 dollari. La moneta unica passa di mano a 1,1929 dollari e a 130,37 yen. Il biglietto verde, che ha beneficiato dal nuovo rialzo dei rendimenti dei Treasury, ha guadagnato terreno anche nei confronti della valuta giapponese a 109,28. Protagonista assoluto del fine settimana è stato di nuovo il Bitcoin, che dopo avere superato la soglia di 61 mila dollari si muove in area 60 mila.

I prezzi del petrolio restano sostenuti a metà mattinata, con il Wti che viaggia intorno ai 66 dollari al barile e il Brent che ripiega leggermente dopo aver puntato ai 70 dollari. I dati record sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio in Cina hanno mostrato che la ripresa economica del gigante asiatico ha accelerato all’inizio del 2021, aumentando le prospettive della domanda di energia nel più grande importatore di petrolio del mondo. A tenere alti i prezzi, anche la decisione dell’Arabia Saudita di tagliare la fornitura di greggio ad aprile fino al 15% ad almeno quattro acquirenti dell’Asia settentrionale, soddisfacendo al contempo le normali esigenze mensili delle raffinerie indiane. Il mercato petrolifero è cresciuto di oltre il 30% quest’anno, spinto dai tagli all’offerta di Arabia Saudita e Opec, segnali di un aumento della domanda di energia, e dall’implementazione delle campagne di vaccinazione anti-Covid.





