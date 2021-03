Bose, Papa Francesco alla Comunità: “Avete tutto il mio sostegno”

“Desidero esprimervi di tutto cuore la mia vicinanza e il mio sostegno in questo periodo di dura prova che state attraversando per vivere con fedeltà la vostra vocazione”. Papa Francesco in una lettera esprime solidarietà alla Comunità di Bose che vive un momento complicato per i dissidi con il fondatore Enzo Bianchi.

“Sono ben al corrente di quanto in questi ultimi mesi le gravi difficoltà – scrive il Papa all’attuale priore Luciano Manicardi – che avevano portato alla Visita apostolica e all’emanazione del Decreto singolare si sono purtroppo accresciute a causa del prolungato ritardo frapposto all’esecuzione delle decisioni della Santa Sede”.

Quel “decreto singolare” a cui il Papa fa riferimento è quello con il quale il delegato pontificio voleva chiudere i dissidi interni alla Comunità con il trasferimento del fondatore Enzo Bianchi. Date le difficoltà che si erano presentate, la Comunità aveva anche ceduto a lui una struttura in Toscana ma il trasferimento non è avvenuto. Bianchi, in una nota di qualche giorno fa, ha detto che gli erano state poste “condizioni disumane ed offensive della dignità”.

Comunità di Bose, è scontro aperto: il delegato del Papa racconta la sua verità di Francesco Antonioli 17 Marzo 2021

Nella lettera – resa nota dalla stessa Comunità di Bose oggi, ma datata 12 marzo – il Papa invita la Comunità a “perseverare nell’intuizione iniziale di una vita fraterna nella carità e di una testimonianza di ricerca della radicalità evangelica nella preghiera, nel lavoro e nell’ospitalità. La dimensione ecumenica che vi caratterizza e il vostro anelito operoso per l’unita dei cristiani sono tesoro prezioso che la Chiesa vuole custodire, vegliando sulla sua autenticità e fecondità. Non lasciatevi turbare da voci che mirano a gettare discordia tra voi: il bene dell’autentica comunione fraterna – indica ancora Papa Francesco – va custodito anche quando è alto il prezzo da pagare! Così come la fedeltà in tali momenti consente di cogliere ancor più la voce di Colui che chiama e dà la forza di seguirlo”.

Esilio rinviato, padre Bianchi resta a Bose. Anche il Papa favorevole a cercare un’altra soluzione di Alberto Melloni 18 Febbraio 2021

Papa Bergoglio sottolinea infine che “la presenza accanto a voi del Delegato Pontificio, padre Amedeo Cencini, e il suo operato in sintonia con il cardinale Segretario di Stato sono segno della mia costante sollecitudine: non sentitevi abbandonati in questa tappa impervia del vostro cammino! Il Papa è accanto a ciascuno di voi”.