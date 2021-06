Boxe, Irma Testa vince e si qualifica per l’Olimpiade di Tokyo. Disfatta storica in campo maschile

PARIGI – Irma Testa non delude, e il pugilato italiano a Tokyo è sempre più donna. La pugile campana si è qualificata per le Olimpiadi nella categoria 57 kg portando il contingente dell’Italia Team (156 uomini e 148 donne) a 304. Testa, 23 anni di Torre Annunziata, ha battuto 5 a 0 nel quarto di finale del torneo di qualificazione in corso di svolgimento a Parigi la croata Nikolina Cacic, e l’entrata tra le prime 4 gli garantisce il pass. Per lei si tratta della seconda partecipazione alle Olimpiadi dopo quella storica di Rio de Janeiro 2016, quando fu la prima italiana a salire sul ring ai Giochi. E’ il terzo pass olimpico della spedizione azzurra dopo quelli ottenuti da Giordana Sorrentino (51 kg) e Angela Carini (69 kg).

Disfatta storica in campo maschile: nessun qualificato, non era mai accaduto

L’altra faccia della medaglia è la disfatta maschile. Nessun qualificato, da Anversa 1920 l’Italia della boxe – quarta potenza mondiale nel medagliere a cinque cerchi con 47 podi – era sempre stata presente ai Giochi olimpici. L’azzurro Aziz Mouhiidine impegnato nei quarti di finale della categoria fino a 91 chilogrammi è stato sconfitto per 5 a 0 dal campione del mondo, il russo Muslim Gadzhimagomedov. A Mouhiidine serviva il passaggio in semifinale. A fine torneo Salvatore Cavallaro potrebbe essere ripescato in base al ranking ma sul ring nessun italiano è riuscito a conquistare il pass.

Da Nino Benvenuti a Roberto Cammarelle, una storia importante per gli azzurri alle Olimpiadi.

