Brasile, scarpata in faccia al portiere: l’entrata choc dell’ex Roma Castan

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/sport/brasile-calcio-in-faccia-al-portiere-l-entrata-choc-dell-ex-roma-castan/375672/376286?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/sport/brasile-calcio-in-faccia-al-portiere-l-entrata-choc-dell-ex-roma-castan/375672/376286&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Leandro Castan in prima pagina. Succede in Brasile, dove tv e giornali dedicano spazio al brutto fallo dell’ex difensore di Roma, Cagliari e Torino, ora capitano del Vasco da Gama, sul portiere del Bahia Douglas Friedrich al 30′ st dell’incontro di campionato finito 0-0. Castan ha tentato d’intervenire su un cross nell’area del Bahia ma ha finito per centrare con i tacchetti, in pieno volto, l’estremo difensore avversario, che è finito ko mentre il pallone andava verso un altro giocatore del Vasco, Igor Catatau, che ha segnato. L’arbitro, che non aveva visto bene l’azione, è andato al Var e poi ha annullato la rete ed espulso Castan. Dopo la partita a Douglas, ha fatto sapere il Bahia, sono stati applicati cinque punti di sutura sul volto, mentre il difensore ex Roma si è scusato sui social. “Ho parlato con lui negli spogliatoi – il tweet del difensore – ma voglio chiedere pubblicamente scusa a Douglas per ciò che è successo e chiarire che non avevo la minima intenzione di far del male a un collega. Ho solo tentato di fare gol, e non sono riuscito a evitare il contatto con lui”. Intanto le tv continuano a mandare in onda le scene dell’azione ‘incriminata’ e Leandro Castan rischia una lunga squalifica

YouTube





Go to Source

Tweet Share Pinterest