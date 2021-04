Breton: “Le dosi di AstraZeneca di Anagni sono in distribuzione nella Ue”

Pubblicità

I lotti del vaccino AstraZeneca prodotti da Halix (Paesi Bassi) e ThermoFisher (Belgio), tra i quali figurano i 29 milioni di dosi trovate il mese scorso nello stabilimento di Anagni, “verranno ora progressivamente spediti negli Stati membri (molte sono già state inviate) non appena i test di qualità lo consentiranno”. Lo scrive il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, in un articolo pubblicato su LinkedIn. L’indagine dei Nas sulle dosi di Anagni, spiega, è arrivata dopo che la task force Ue ha seguito “la produzione quasi lotto per lotto” per “rilevare discrepanze” rispetto a quanto promesso da AstraZeneca.

Breton scrive anche che “due terzi dei 30 milioni di dosi somministrate a cittadini britannici” fin qui “sono stati

prodotti in Europa. Il Regno Unito dipende dall’Europa per la seconda dose”. “Il nazionalismo dei vaccini non ha senso. Nessun Paese è autosufficiente. Occorrono oltre 300 ingredienti per produrre un

vaccino e le forniture provengono da tutto il mondo”, spiega ancora il commissario, sottolineando l’importanza di una catena di approvvigionamento senza “interruzioni” che “potrebbero avere

conseguenze drammatiche sulla capacità di produzione”.





