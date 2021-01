Brindisi, crolla il solaio di un capannone: morto titolare della ditta che stava eseguendo i lavori, 4 feriti gravi

Pubblicità

Erano in corso i lavori di ampliamento del capannone industriale quando i due solai sono caduti eh hanno travolto gli operai. Uno di loro è morto, altri quattro sono stati estratti dalle macerie e sono stati portati all’ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso. L’incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in contrada Ajeni, nella zona Pip di San Michele Salentino.

La ditta che aveva appaltato le opere si stava occupando di un lavoro di gettata per l’ampliamento di un capannone industriale di una concessionaria d’auto. La vittima è un operaio di 48 anni di Ostuni. Per lui non c’è stato nulla da fare. L’operaio si trovava al primo piano quando sono crollati i due solai.

Vani sono stati i soccorsi. Altri quattro operai sono stati estratti dalle macerie dai vigili del fuoco, sono intervenute cinque squadre dai distaccamenti di Ostuni e Francavilla Fontana. I pompieri sono ancora a lavoro per mettere in sicurezza l’area. Non dovrebbero esserci altri feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni che hanno proceduto ai rilievi e stanno ricostruendo l’accaduto. La zona alle porte del paese, è stata interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso.





