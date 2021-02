Bruce Springsteen nello spot di Jeep: il messaggio del Boss per l’unità dell’America  

Pubblicità

Due minuti con un messaggio di unità per gli Stati Uniti divisi dalla politica: è quello dello spot pubblicitario per la Jeep, narrato e interpretato da Bruce Springsteen, che andrà in onda stasera durante il 55.mo Superbowl. La partita dell’anno si giocherà a Tampa, in Florida, e vedrà sfidarsi i campioni della NFC, i Tampa Bay Buccaneers, contro quelli della AFC, i Kansas City Chiefs.

E’ la prima volta che il ‘Boss’ si presta a partecipare a un messaggio pubblicitario. Nelle immagini, Springsteen parte da una piccola chiesa a Lebanon, Kansas, nel centro esatto degli Usa, “aperta a tutti, sempre”, per dire che “il terreno su cui ci troviamo è un terreno comune”.

E lo fa mentre si vede sua Jeep CJ-5 del 1980. “La nostra luce ha sempre trovato la sua strada nell’oscurità – aggiunge – E c’è speranza sulla strada che abbiamo davanti”. Lo spot termina con il messaggio “Agli Stati Ri-Uniti d’America”.





