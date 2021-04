Brunetta: “Servono 150 mila assunzioni l’anno.” Sì allo smart working, ma solo se “migliora l’organizzazione del lavoro”

Pubblicità

ROMA – “Per ripristinare un minimo di turnover serio, qualitativo e quantitativo, servono almeno 150 mila assunzioni l’anno”. A dirlo è il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, nel corso di un incontro organizzato da PwC da titolo “Le persone, vero motore della ripartenza”. Il ministro ha anche annunciato la revisione della normativa sullo smart working negli uffici pubblici, in direzione di una maggiore flessibilità organizzativa, e avendo come obiettivo la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione in modo che diventi “un grande catalizzatore della ripresa, del Recovery”.

“Chi mi ha preceduto in questo ministero – ha spiegato, riferendosi a Fabiana Dadone, (M5S), adesso ministro delle Politiche Giovanili – ha stabilito quote di utilizzo per lo smart working nella pubblica amministrazione ma è quanto di peggio si possa fare perché l’uso dello smart working va visto sulla base dell’efficienza e della produttività per i miei clienti, è senza senso dare una percentuale”. “Lo smart working nella Pa è stato meglio di niente” durante l’emergenza, ha aggiunto Brunetta, ribadendo che andrà inserito e regolato nei nuovi contratti, ma tenendo conto di tre condizioni: che migliori l’organizzazione del lavoro, e la soddisfazione dei dipendenti e degli utenti.

Condizioni che i dipendenti della Pa che seguono l’incontro mostrano di apprezzare: “Da funziionaria Inps confermo che il vincolo degli otto giorni al mese con obbligo a 3 rientri settimanali non ha senso”, scrive per esempio Alessandra Fornari, aggiungendo però che “serve maggiore flessibilità e rispetto delle esigenze delle persone di conciliazione vita-lavoro”.

Il ministro ha poi difeso la riforma dei concorsi pubblici: ” “Il nostro Paese ha svilito, desertificato il proprio capitale umano pubblico.

Questa è l’Italia di oggi. Abbiamo una grande occasione con il Recovery, con i 200 miliardi che l’Europa ci dà per ripartire con gli investimenti pubblici e privati e per reinvestire nel capitale umano. Sto cambiando le regole del gioco del reclutamento dei dipendenti pubblici. Se non cambi le regole del reclutamento non si può fare ricambio generazionale”.

L’obiettivo, ha spiegato, è anche quello di dare opportunità ai giovani, facendo “ripartire l’ascensore sociale”: “Voglio far tornare l’onore di essere in civil servant, un insegnante, un dipendente un colletto bianco perché si lavora per 60 milioni di italiani. La Pa non è un ammortizzatore sociale altrimenti facciamo cattivo servizio a 60 milioni di italiani”, ha sottolineato Brunetta.





