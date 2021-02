Bruno Tabacci: “Mario Draghi a Milano conosce tutti: si aspetta molto da noi”

Pubblicità

Onorevole Bruno Tabacci, in qualità di “responsabile”…

“In qualità di deputato di Milano, prego”.

Deputato Tabacci, tutti dicono che lei sia un amico di vecchia data di Mario Draghi. Vecchia quanto?

“Lavoravo con il ministro Giovanni Marcora nel 1982, e nell’83 conobbi Mario Draghi. Marcora, che stava male, era stato sostituito su sua indicazione al Tesoro da Giovanni Goria. Lo staff aveva due consulenti, Fabrizio Galimberti, un valente giornalista, e Vincenzo Visco. Dopo pochi mesi, nell’83, si andò ad elezioni anticipate. Galimberti venne mandato a dirigere a Londra l’ufficio del suo giornale, Visco venne a dirmi che si sarebbe candidato come indipendente del Pci. Ero incredulo, mi sembrava più a destra di me”.

Va bene, gli antichi democristiani amano spiegare, ma Draghi?

“Ci arrivo. Goria, più vecchio di me di tre anni e morto ad appena 50, uomo che ricordo con infinita nostalgia, mi aveva fatto capo della segreteria tecnica. Il ministro poteva nominare due consulenti. Chiamò Innocenzo Cipolletta, a me chiese di trovare l’altro. Dopo alcuni tentativi, Romano Prodi mi parlò di un giovane brillante, che rientrava in Italia alla fine di un ciclo di perfezionamento al Massachusetts Institute of Technology con il professor Franco Modigliani, che due anni dopo avrebbe preso il Nobel per l’Economia. Era Draghi. L’ho incontrato due o tre volte, poi ho proposto la sua nomina”.

Era un’altra Italia, no?

“Nello staff c’erano anche Mario Sarcinelli, poi arrivò Andrea Monorchio, ragioniere generale dello Stato, e allora il contraltare in Banca d’Italia chi era? Il professor Carlo Azeglio Ciampi. Due anni dopo, quando per l’Italia si liberò un posto alla Banca Mondiale, Goria propose a Draghi di andare. Tornò come direttore generale del Tesoro, con Guido Carli, poi è stato Governatore della Banca d’Italia, poi presidente Bce. Una carriera smagliante e meritata, tutto il mondo lo conosce e noi non ci siamo mai persi di vista”.

Ma che cosa può dire lei, deputato di Milano, dei rapporti di Draghi con la nostra città?

“A Milano Draghi conosce tutti, è una città che frequenta abitualmente, ne conosce la forza non solo economica. Ha anche una figlia che abita qui, ma è molto schivo, riservato”.

Tabacci, ripeterei la domanda…

“Non c’è bisogno. Posso solo dire che oggi Draghi si aspetta molto da Milano. La nostra metropoli ha qualità, capacità, professionalità e mantiene anche il ruolo di guida dell’economia italiana che le compete. Questo è il nostro punto di forza e lo è ancor di più con il calo di Londra. Milano riveste un ruolo strategico per Draghi, per l’Italia, per il mondo. Come dimostra l’andamento della Borsa, Draghi funziona per il solo fatto di esserci. Con lui Milano ripartirà, trainando il resto del Paese, questa è la via”.

Speriamo. E chi vede a Milano?

“Sono riservato di mio e lui stesso è riservatissimo, di più non dico. Comunque sa bene che Milano ha avuto uno sviluppo spettacolare che Roma si sogna, basti pensare al sistema dei trasporti pubblici, con l’ineguagliabile Bruno Rota anni fa in Atm. Insomma, il concetto base non è ‘Prima Milano’, come dice Matteo Salvini, con quello slogan che crea solo confusione”.

E come andrebbe sostituito, secondo lei?

“‘Prima lo sviluppo accompagnato dalla giustizia sociale’, questa è Milano, la vera Milano attiva nella tradizione ambrosiana, nei grandi trascorsi di solidarietà tra cittadini e di grande sviluppo della medicina. Due concetti profondamente falliti in occasione del Covid”.

Può spiegare meglio?

“Quello che è accaduto tra marzo e aprile fa inorridire per molti aspetti. Aver mischiato sani e malati nelle Rsa è stato totalmente inappropriato. Così come lo squilibrio tra ospedali pubblici e privati. Attilio Fontana non se la può cavare con un rimpasto. La Lombardia si è trovata in ginocchio e ha fatto peggio di Veneto ed Emilia perché là i contagiati potevano stare a casa, là c’era e c’è il filtro della medicina territoriale, qui hanno ospedalizzato tutti, mandando in crisi gli ospedali. Un disastro”.

Torniamo a Draghi?

“La scelta del Presidente della Repubblica è stata coraggiosa, ma Draghi aveva un rapporto stretto con Barack Obama, quindi ce l’ha con l’attuale presidente Usa Joe Biden, e conosce bene Janet Yellen, segretario al Tesoro Usa. Può fare il miracolo, anzi uno già l’ha fatto con Salvini”.

Quale miracolo?

“Non dovremmo sentir più sciocchezze sull’Europa matrigna, sul no-euro e sul fatto che dovremmo prendere soldi, ma non restituirli. Salvini, che parlava alla pancia del Paese, deve arrendersi alla testa di Draghi”.





