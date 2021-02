Burioni attacca Sandra Gallina, negoziatrice per i vaccini anti-Covid in Europa: “Laureata alla scuola interpreti”

Due curricula a confronto. A sinistra quello di Sandra Gallina, negoziatrice per i vaccini in Europa. A destra quello di Kate Bingham, negoziatrice per il governo britannico. È così che il virologo Roberto Burioni attacca il ruolo della direttrice generale alla Salute della Commissione nella Ue: pubblicando sui social i cv di entrambe e puntando il dito sul primo: “Trova le differenze”, scrive in un tweet.

A sinistra la persona che ha trattato per l’acquisto dei vaccini per l’UE.

A destra la persona che ha trattato per l’acquisto dei vaccini in UK.

Trova le differenze. pic.twitter.com/xVygZiGevH — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) February 25, 2021

Sandra Gallina, friulana, l’autunno scorso è stata chiamata d’urgenza da Ursula von der Leyen, presidente della commissione Ue, per negoziare i contratti dei vaccini con le case farmaceutiche. Ciò è accaduto dopo aver avuto un ruolo di primo piano nel portare a termine il trattato di libero scambio con l’America Latina (Mercosur). In un post Burioni sostiene che “la funzionaria che ha condotto la trattativa dell’Eu per i vaccini è laureata alla scuola interpreti e ha avuto a che fare per la prima volta con la sanità nel luglio 2020. Prima si occupava di agricoltura e pesca”.