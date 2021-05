Cagliari-Genoa 0-1: Shomudorov firma il colpo dei liguri

Pubblicità

CAGLIARI – Genoa Ammazzasette, Genoa che risale la classifica grazie alle ultime rapide, sbancando la Sardegna Arena. Il Cagliari chiude con una sconfitta, frutto di quei fili scoperti che hanno reso difficile tutta l’annata. Dopo sette risultati utili, ecco perchè il Genoa fa l’ammazzasette, il Casteddu viene di nuovo espugnato.

<<La cronaca della gara>>

Cerri biondo platino

C’è un Cerri in versione biondo platino, dice per una scommessa, ma il Genoa non si fa abbagliare. La partita la fa il Cagliari per lo più, ma è una partita che si gioca per prammatica, anche se solo poche settimane fa poteva pure essere uno spareggio drammatico. Una stagione rossoblù di errori per le due squadre, ma tutto è svanito, Ballardini e Semplici fanno sfoggia di qualche giovane di belle speranze. Più il Grifone, sotto la sovrintendenza del professor Strootman, Rovella domina in mezzo. Il Cagliari fa più gioco in partenza, fa più manovra, ma di più fa anche le distrazioni e nelle occasioni sciupate.

Il treno uzbeko porta lontano

Dopo un tempo, Ballardini si gode la prima parte dello svolgimento del tema come se da Cagliari alta si godesse la bellezza del Poetto. Questo perchè il timoniere Rovella invita allo scatto Shomudorov, che parte come un treno diretto in porta sfruttando la lentezza di Klavan che arranca nel rincorrerlo e l’ingenuità di Carboni che non sale abbastanza – ma siamo al limite della metacampo – per mettere l’uzbeko in fuorigioco.

Palo di Joao Pedro

Solito Genoa, insomma, cinico, concreto, che… fa i fatti. Specchio fedele del suo tecnico. Se il mix tra vecchi marpioni e giovani speranze ha portato la scialuppa ligure su rotte sicure, il Cagliari a sua volta riassume nel primo tempo il film della sua stagione. Ci sono gli errori sotto porta, Joao Pedro di testa colpisce il palo, Marin rifiuta un rigore in movimento che gli offre”Marilyn” Cerri, lo stesso centravanti servito in area dal dieci do Brasil, carica il tiro ma mette alto; ci sono le ingenuità difensive, perchè la fragilità arretrata è stata una costante e poi ci sono gli infortuni perchè dopo pochi minuti Nainngolan calcia un destro secco su Paleari e poi si stira. Entra Duncan.

Si chiama Kallon

Cercando un leit motiv, dopo la bionda chioma di Cerri, nella ripresa c’è il debutto di Yaya Kallon, il ragazzino classe 2001 fuggito dalla Sierra Leone e giunto in Italia su un barcone. Piccolo, estremamente graziato nei movimenti, si presenta domando come fosse semplice due palloni complicati. Piccolo di statura molto coordinato, si dice un gran bene di lui. E fa belle cose, regala miniature di pregio alla storia di una partita senza storia. Ballardini inserisce Behrami e ne sfrutta la duttilità chiedendogli di fare l’esterno di una difesa a tre. Il Cagliari insiste, ma il Genoa ci mette tanto succo, Shomudorov liscia davanti a Paleari il secondo gol dopo un bel duetto stretto tra Zappacosta e Pandev con assist del macedone. E se il dottor Paleari (laureato Isef, scuola Milan) vince ancora il duello con Cerri, per esempio gli toglie dalla testa un pallone davvero invitante di Lykogiannis, il ragazzino venuto dall’Africa si mette in mostra con un tiro preciso e morbido sul palo lontano che con la punta delle dita Cragno mette in angolo.

Zappa, Zappacosta, Zapata…

La palla più ghiotta del Casteddu arriva ancora su lancio di Lykogiannis, scontro tra Joao Pedro e Paleari e tiro a colpo sicuro di Zappa, subentrato a Nandez e per una volta in anticipo su Zappacosta, con salvataggio sulla linea di porta di Zapata. Al 75’ Yaya raddoppia, partendo dalla sua metacampo, ma con un attimo d’anticipo rispetto al dovuto. Fila via, salta Cragno e beffa Klavan, tutto inutile per un fuorigioco di centimetri.

Segnatevi il nome: Yaya Kallon

Viene da dire come De Gregori che il ragazzo si farà e ne sentiremo parlare perchè non è da questi particolari che lo si giudica. Semmai poco dopo ancora lui scarica un bel tiro alzato in angolo da Cragno.

Ultima samba Joao, vince Paleari

Il finale è tutto di marca sarda, anche perchè Meravigli ha severamente cacciato Behrami per doppia ammonizione. Joao Pedro si inventa una danza carioca sotto porta, stop spalle alla porta a scavalcare Zapata, giravolta e tiro su cui Paleari risponde presente. A chiudere in bellezza è il Genoa. Balla Balla Ballardini…

Cagliari (3-4-2-1): Cragno, Rugani, Klavan, Carboni; Nandez (1′ st Zappa), Marin, Deiola (24′ st Pereiro), Nainggolan (10 pt Duncan), Lykogiannis (34′ st Sottil), João Pedro, Cerri (24′ st Simeone). All. Semplici.

Genoa (3-5-2): Paleari, Goldaniga, Zapata, Masiello (1′ st Behrami), Melegoni, Pjaca (1′ st Kallon) Rovella, Strootman, Zappacosta (45′ st Criscito), Pandev (12′ st Zajc), Shomurodov (40′ st Radovanovic). All. Ballardini

Arbitro: Meraviglia di Pistoia

Reti: 15′ pt Shomudorov

Note: Recupero: 2′ e 4′. Angoli: 8 a 4 per il Cagliari. Espulso al 37′ st Behrami (doppia ammonizione). Ammoniti: Behrami, Melegoni, Carboni. Strootman per scorrettezze





