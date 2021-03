Cagliari-Juventus 1-3: Ronaldo risponde alle critiche, tripletta in mezz’ora

Pubblicità

CAGLIARI – “I veri campioni non si rompono mai”. Parole profetiche scritte sul proprio profilo Instagram alla vigilia della sfida col Cagliari. E alla Sardegna Arena, Cristiano Ronaldo ha risposto da campione alle pesanti critiche ricevute dopo l’eliminazione in Champions della sua Juventus, trascinandola alla vittoria per 3-1. Il portoghese è stato devastante in terra sarda con tre gol in mezz’ora e tanta rabbia in corpo per quelle critiche che evidentemente hanno fatto male e lasciato qualche cicatrice. Paratici, prima del match, se l’è coccolato (“È il futuro della Juventus, siamo orgogliosi di lui e ce lo teniamo stretto”) e CR7 lo ha ringraziato come sa far meglio, a suon di gol. Sono 21 in campionato, 30 in stagione, 770 staccando la leggenda Pelé (767). Numeri che permettono ai bianconeri di non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista, avanti sempre di 10 lunghezze, ma con una partita in più. Per il Cagliari la prima sconfitta della gestione Semplici.

<<La cronaca della gara>>

La tripletta perfetta di Ronaldo

Il tecnico sardo deve fare a meno degli squalificati Lykogiannis e Pavoletti, così tornano Zappa titolare sulla sinistra e Simeone al fianco di Joao Pedro, Duncan confermato in regia. Pirlo, che in settimana ha perso Demiral, recupera Chiellini e schiera per la prima volta dal 1′ Kulusevski, Chiesa, Ronaldo e Morata in un 4-4-2 molto offensivo. E alla Juventus basta mezz’ora per archiviare il match con Cristiano Ronaldo che risponde con forza alle critiche. Il portoghese è imprendibile: dopo appena 10′ porta in vantaggio i suoi svettando più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner, un quarto d’ora più tardi raddoppia dal dischetto dopo essere stato travolto da Cragno in area e alla mezz’ora il tris con un bel sinistro sotto l’incrocio opposto da dentro l’area. Tra il primo e il secondo gol un brutto intervento con la gamba alta su Cragno che Calvarese sanziona col giallo.

Juventus, Ronaldo medico di se stesso: una tripletta per zittire le critiche dal nostro inviato Maurizio Crosetti 14 Marzo 2021

Si sblocca Simeone, poi Szczesny chiude la porta

Nella ripresa il Cagliari entra in campo più ordinato e probabilmente con meno soggezione in corpo. Szczesny, inoperoso per tutti i primi 45′ se non con l’ordinaria amministrazione, deve impegnarsi due volte prima su una punizione da 30 metri di Duncan, poi su un gran destro da fuori di Marin. Al 61′, però, l’estremo difensore polacco capitola sul tiro da dentro l’area di Simeone che si sblocca dopo oltre quattro mesi d’astinenza. Il Cagliari insiste, complice anche un calo fisico della Juventus. I sardi ci provano soprattutto da fuori con Nainggolan e Marin, ma i due non centrano mai lo specchio della porta. Nel finale Gaston Pereiro, appena entrato sfiora il palo alla destra di Szczesny mancando l’ultima occasione per riaprire la gara. Allo scadere contropiede bianconero con Kulusevski che manda Ronaldo a tu per tu con Cragno, questa volta il portiere rossoblù riesce ad opporsi e a evitare il poker personale del portoghese. È l’ultima emozione di un match che Ronaldo si è voluto prendere con forza e determinazione.

CAGLIARI-JUVENTUS 1-3 (0-3)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (70′ Klavan), Godin, Rugani (80′ Pereiro); Nandez, Nainggolan, Duncan (80′ Deiola), Marin, Zappa (70′ Asamoah); Simeone (80′ Cerri), J.Pedro. Allenatore: Semplici. A disposizione: Aresti, Vicario, Calabresi, Carboni, Tripaldelli, Walukiewicz, Contini.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (82′ Frabotta), De Ligt, Chiellini (70′ Bonucci), Alex Sandro (34′ Bernardeschi); Chiesa (82′ Arthur), Danilo, Rabiot, Kulusevski; Morata (70′ McKennie), Ronaldo. Allenatore: Pirlo. A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Di Pardo, Dragusin, Fagioli.

ARBITRO: Calvarese di Teramo

MARCATORI: 10′, 25′ e 32′ (su rig.) Cristiano Ronaldo (J), 61′ Simeone (C)

NOTE: Ammoniti: Cristiano Ronaldo, Cuadrado (J). Recupero 4′ – 4′.





