Cairo, oggi nuova udienza in tribunale per Patrick Zaki

Nuova udienza, oggi, sulla custodia cautelare di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna da oltre un anno in carcere in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva.

L’incontro davanti ai magistrati era atteso per metà marzo, dopo che il primo febbraio scorso erano stati inflitti al giovane altri 45 giorni di custodia cautelare, ma come annunciato venerdì è stata anticipata a oggi: “a mezzogiorno”, ha precisato una sua legale, Hoda Nasrallah, riferendosi alle 11 ora italiana e anticipando che l’esito – come di consueto – verrà notificato solo domani (salvo l’uscita di indiscrezioni come avvenuto la volta scorsa).

I legali avevano annunciato che presenteranno ai giudici “documenti attestanti le condizioni di salute del padre”, assai precarie. Il padre di Patrick è ricoverato in ospedale da domenica scorsa 21 febbraio e soffre fra l’altro di ipertensione, diabete e “oscillazioni” della pressione arteriosa, come risulta dal certificato medico. I medici sospettavano anche una “trombosi venosa profonda” ai piedi ma gli esami clinici non l’hanno rilevata.

L’udienza si tiene ancora una volta presso l’Istituto per assistenti di polizia annesso al complesso carcerario di Tora, all’estrema periferia meridionale del Cairo, dove il 29enne è rinchiuso.

Il suo caso viene seguito da vicino dall’Ambasciata d’Italia al Cairo nell’ambito di un meccanismo di monitoraggio Ue.

Patrick Zaki è in stato di detenzione dal 7 febbraio del 2020, quando venne arrestato durante un breve soggiorno in Egitto.





