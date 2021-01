Calcio, per il Covid i 20 top club d’Europa perderanno 2 miliardi: Barcellona e Real col fatturato più alto, Juventus decima

Pubblicità

Il Barcellona si conferma il club con il fatturato più alto d’Europa, a quota 715,1 milioni, di poco avanti al Real Madrid, che ne ha incassati 714,9. Prima e seconda, nonostante entrambe le società stiano attraversando un momento difficile dal punto di vista finanziario: i blaugrana hanno rinegoziato i prestiti con le banche, mentre i blancos si sono rivolti a un fondo chiedendo un anticipo di cassa. Fra le italiane rimane la Juventus, al decimo posto a livello continentale, quella che occupa la posizione più alta nella “Football Money League 2021” di Deloitte.

Barcellona, profondo rosso: debiti per 1,173 miliardi 25 Gennaio 2021

Due miliardi di danni entro il 2021

La top 20 dei club per fatturato ha generato 8,2 miliardi di euro di ricavi complessivi nel 2019/20, in calo del 12% rispetto alla stagione precedente (9,3 miliardi di euro). Il rapporto fornisce una stima pesante: al termine della stagione 2020/2021 il Covid avrà prodotto danni su maggiori club calcistici europei per 2 miliardi di euro complessivi. Sulla previsione, ancor più delle mancate entrate da stadio (biglietti e abbonamenti), pesano gli sconti chiesti dalle emittenti televisive su campionati “big five” (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) e competizioni UEFA, che ammontano a 1,2 miliardi.

Le italiane in classifica

Per quanto riguarda l’Italia, nella top 20 dei club con fatturati più alti oltre alla Juventus ci sono anche Inter (al 14° posto, come nel 2019) e il Napoli (al 19°, uno meglio dell’anno precedente). I bianconeri, al netto delle plusvalenze da mercato, hanno avuto ricavi per 397,9 milioni, in calo del 13 percento, ma vedono crescere del 2 percento i ricavi commerciali, grazie alle sponsorizzazioni di Jeep e Adidas. I nerazzurri hanno incassato 291,5 milioni, un quinto in meno rispetto all’anno prima, ma sono uno dei 3 club fra i 20 top ad avere aumentato gli incassi nel giorno di gara: +14% grazie a una polizza che prevedeva rimborsi in caso di stadi vuoti. Il Napoli, con 176,3 milioni di fatturato, perde il 15%. Restano fuori dalla top 20 il Milan, trentesimo con 148 milioni di ricavi (paga l’interdizione Uefa dalle coppe dello scorso anno). E l’As Roma, che sconta la mancata qualificazione Champions, non rientra nemmeno nelle prime 30 società europee. Lo scorso anno era al 16° posto.





