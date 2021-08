Caldo record: a Siracusa 48,8 gradi, mai una temperatura così alta in Europa

Una temperatura così alta non era stata mai registrata in Europa. Questo pomeriggio alle 13,14 a Siracusa, in contrada Monasteri, a poca distanza dal comune di Floridia, il display del termometro ha riportato 48,8 gradi. Il record precedente registrato nel 1977 apparteneva ad Atene. Sempre in Sicilia, a Catenanuova in provincia di Enna, nell’agosto del 1999 una stazione non ufficiale aveva registrato 48,5 gradi. Il record di Siracusa dovrà essere confermato dall’Organizzazione meteorologica mondiale.

Il caldo assedia l’Italia, a Siracusa il termometro arriva a 48,8 gradi: la prima volta in Europa 11 Agosto 2021

“E’ un primato che ci preoccupa, perché questo caldo arma le mani degli incendiari – commenta il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – Siamo devastati dai roghi e il nostro ecosistema, uno dei più ricchi e preziosi d’Europa, è a rischio. Siamo in piena emergenza. La Sicilia è purtroppo famosa per il numero di forestali ingaggiati, facciamoli lavorare a presidio del territorio”.

Contro l’emergenza caldo, aggiunge il sindaco, “abbiamo attivato tutte le procedure del caso, con i volontari della Protezione civile che pattugliano il territorio e che distribuiscono acqua ad anziani e bambini nei luoghi pubblici”.