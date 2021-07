Calendario serie A 2021/2022, l’Inter parte con il Genoa. La Juventus a Udine

Dazn, per la prima volta principale broadcaster della Serie A, presenta a Milano il calendario della nuova stagione del campionato, al via dal prossimo 22 agosto. La principale novità è che il girone d’andata e quello di ritorno non saranno speculari: la scansione delle partite non sarà la medesima. La pausa invernale comincerà il 22 dicembre e l’ultima giornata sarà il 22 maggio.

Dal Pino: “Stadi pieni per promuovere i vaccini”

Prima di svelare gli incroci delle singole giornate, il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino ha detto: “L’Europeo vinto dalla Nazionale pone la Serie A al centro del calcio continentale. Fra gli 11 giocatori scelti dalla Uefa come miglior squadra del torneo giocano in Italia. E così il capocannoniere di Euro 2020, Cristiano Ronaldo”. Poi ha parlato dell’ipotesi di riaprire gli stadi al pubblico: “Il calcio è un volano economico e sociale importante. Ha 38 milioni di appassionati. Abbiamo una responsabilità. Come Lega e Figc abbiamo chiesto al governo gli stadi pieni dal 22 agosto, con il Green Pass, per aiutare a incentivare la campagna vaccinale nazionale. La richiesta di avere il cento per cento del pubblico allo stadio è fondamentale, dal punto di vista economico e sociale”.

La prima giornata

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

La prima giornata di ritorno

Atalanta-Torino

Bologna-Inter

Fiorentina-Udinese

Juventus-Napoli

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Salernitana-Venezia

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Genoa

Spezia-Verona