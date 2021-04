Cambi di casacca, in Parlamento uno ogni trenta ore: primo trimestre 2021 da record

Pubblicità

Enrico Letta, nei giorni scorsi, ha annunciato un’iniziativa del Pd per limitare il dinamismo dei transfughi parlamentari. Chissà se andrà a buon fine, questa proposta che prevede un meccanismo di disincentivi anche economici ai trasferimenti e alla formazione di nuovi gruppi. Di certo, la situazione attuale, figlia di un 2021 sinora turbolento, segnala un fenomeno. C’è una robusta transumanza di deputati e senatori che anima, senza chiasso, la vita delle istituzioni con il fallimento dell’operazione “responsabili” – che avrebbe dovuto salvare Conte e che si è conclusa con lo scioglimento del gruppo a Palazzo Madama – il numero dei “cambia casacca ” negli ultimi tre mesi e mezzo ha raggiunto livelli da record: 81 in 103 giorni. In pratica, fra Camera e Senato ogni 30 ore c’è un eletto che decide di passare sotto un’altra bandiera.

Un’accelerazione incredibile: basti pensare che in questa prima parte dell’anno in corso ci sono stati più passaggi parlamentari che in tutto il 2020 (58), ma anche dell’intero 2019 e del 2018.

L’effetto Draghi

L’effetto Draghi è anche questo. Una pattuglia di “saltafosso” si è messa in movimento a gennaio, per tentare di non far cadere Conte: è il caso, fra gli altri, dei “responsabili” auto definitisi “europeisti ” che avevano formato un gruppo da dieci senatori: mancato l’obiettivo, a fine marzo il gruppo si è sciolto, in seguito al ritorno a casa di Tatiana Rojc (Pd) e dell’adesione a Cambiamo! dell’ex forzista Maria Rosaria Rossi.

Ma molti spostamenti nascono proprio dal dissenso nei confronti del governo Draghi, che ha prodotto una spaccatura tra i 5S, alcuni dei quali alla Camera finiti nella componente “L’alternativa c’è”, che però non ha raggiunto il numero minimo per costituirsi come gruppo autonomo. A marzo, come fa rilevare Openpolis, l’esodo dei grillini non si è fermato: Chiara Ehm, Cristian Romaniello e Simona Suriano sono stati espulsi per non aver espresso la fiducia al nuovo governo, mentre Giorgio Trizzino ha lasciato in polemica con la gestione del movimento. Altri ex 5Stelle – Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri – sono finiti dentro l’unico soggetto politico del centrodestra rimasto all’opposizione, ovvero Fratelli D’Italia. Altri movimenti riguardano la nascita di un nuovo sottogruppo ecologista – Facciamo eco -che vede come promotrice Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente, e tra gli iscritti tre ex grillini: Antonio Lombardo (che nel frattempo si era fatto qualche settimana con Tabacci nel Centro democratico), Andrea Cecconi e l’ex ministro Lorenzo Fioramonti.

229 cambi di casacca dall’inizio della legislatura

In totale sono 229 i cambi di casacca dall’inizio della legislatura, 143 alla Camera e 86 al Senato. Il gruppo che, di gran lunga, ha subito più perdite, quello dei 5Stelle, con 100 defezioni (inclusi i candidati sospesi in campagna elettorale e poi eletti lo stesso). Oggi, per dare un’idea, c’è un pentastellato “pentito” in ogni formazione parlamentare, in ogni punto dell’arco istituzionale.

Di converso, il gruppo che si è gonfiato di più è il Misto che, fra Montecitorio e Palazzo Madama, ha raccolto 80 anime inquiete. Anche questo un simbolo del Parlamento delle porte girevoli.





