Camera, bagarre in Aula: Fratelli d’Italia protesta contro il Green Pass. Bocciata la pregiudiziale di incostituzionalità

Bagarre nell’aula della Camera dove si sta discutendo il decreto Covid che contiene le nuove norme sul Green Pass. Alcuni deputati di Fratelli d’Italia, contrari al provvedimento, hanno esposto cartelli con la scritta ‘no green pass’ all’interno dell’emiciclo, costringendo il presidente di turno Fabio Rampelli a sospendere la seduta, poco prima del voto dell’aula sulle pregiudiziali di costituzionalità, presentate da Fdi, al decreto che introduce il Green pass.

I deputati del Pd hanno risposto gridando “vergogna, vergogna” rivolti ai colleghi di Fratelli d’Italia. “Irresponsabili”, ha inveito Beatrice Lorenzin. ‘Sei pazza’, ha mimato col dito il deputato di Fdi Salvatore Deidda all’indirizzo dell’ex ministra della Salute. Mentre le urla montavano da entrambe le parti, Rampelli ha dovuto sospendere la seduta.

Al termine della protesta di Fdi, con 51 voti favorevoli, 288 contrari e un astenuto, l’aula ha respinto la questione pregiudiziale presentata (sempre da Fdi) sul decreto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche. Il dl contiene le norme sul Green pass e sulla revisione dei parametri per la classificazione delle zone di rischio secondo i contagi.

Al termine della votazione, la seduta è stata nuovamente sospesa per lo svolgimento della conferenza dei capigruppo, fissata alle 15.30, che deve decidere il calendario dei lavori di agosto.