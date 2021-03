Camera, eletto il nuovo vicepresidente: è il forzista Andrea Mandelli

La scelta non è stata facile, ma alla fine Montecitorio ha espresso il nuovo nome. Ci sono vuole settimane di rinvii prima di arrivare,oggi, all’elezione del nuovo vicepresidente della Camera, che sostituirà Mara Carfagna, nominata dal premier Mario Draghi ministra per il Sud. I deputati hanno scelto Andrea Mandelli, di Forza Italia, eletto vicepresidente con 248 voti.

I votanti sono stati 471 e nell’Aula di Montecitorio non ci sono stati astenuti. Oltre a Mandelli, hanno ottenuto voti anche altre tre deputati di Forza Italia. Annagrazia Calabria ha raccolto120 voti, Simone Baldelli 13, Stefania Prestigiacomo 8. Le schede bianche sono 40, 5 le nulle. L’esito del voto, seppur a scrutinio segreto, conferma che nella maggioranza sono stati diversi i deputati che non hanno votato per Mandelli, tra cui, confermano fonti parlamentari, alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle che avrebberopreferito come vicepresidente della Camera una donna. Anche alcuni forzisti, però. non hanno sostenuto Mandelli e nel gruppo, fanno sapere da Forza Italia, non sono mancati i malumori per la scelta e per il metodo utilizzato.