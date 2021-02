Camorra, scarcerato il boss dei casalesi Pasquale Zagaria

Quando, insieme ad altri boss mafiosi, gli erano stati concessi gli arresti domiciliari durante l’emergenza Covid, molti avevano gridato allo scandalo. Poi era tornato in cella in regime di carcere duro. Ma adesso Pasquale Zagaria, esponente di primissimo piano, nonché mente economica del clan camorristico dei Casalesi, fratello del padrino Michele detto “il Monaco”, può tornare definitivamente in libertà con tre anni d’anticipo rispetto alla sentenza definitiva:

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso straordinario degli avvocati Andrea Imperato, Angelo Raucci e Sergio Cola e ha ricalcolato la pena rispetto a quanto stabilito inizialmente, fissandola in 19 anni di reclusione rispetto ai 22 del verdetto originario. Pena che risulta essere stata già scontata a ottobre 2020. Da qui, il ritorno in libertà.

Grazie al ricalcolo Pasquale Zagaria ha ottenuto uno sconto di pena di tre anni: da 22 a 19. Fu il giudice di sorveglianza di Sassari, lo scorso aprile, a farlo uscire di prigione, lo stesso che ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti del decreto del ministro Bonafede. Zagaria è affetto da tempo da una grave neoplasia: nei primi mesi della pandemia da coronavirus, i suoi avvocati ne chiesero la scarcerazione per motivi di salute. L’ospedale di Sassari, che gli prestava assistenza, non era più in grado di curarlo proprio a causa dell’emergenza.

Il Tribunale di Sorveglianza sardo chiese quindi al Dap di individuare una struttura di detenzione alternativa. Ma quell’istanza rimase lettera morta e fu così che per “Bin Laden” si aprirono le porte del carcere. I giudici gli accordarono la detenzione domiciliare a Brescia, per una durata di cinque mesi, innescando uno strascico di polemiche e anche di timori, soprattutto in chi si adoperò per assicurarlo alla Giustizia.