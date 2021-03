Campagna vaccinale, i cinque indicatori che ci dicono come sta andando regione per regione

L’Italia e le vaccinazioni. Ma soprattutto l’andamento della campagna suddivisa regione per regione, una mappa pensata e realizzata da YouTrend – il portale che racconta le tendenze del nostro tempo – seguendo alcuni indicatori capaci di individuare il flusso delle immunizzazioni. Uno strumento per capire lo stato della campagna di vaccinazione in ciascuna delle 20 regioni italiane. Per questo YouTrend ha elaborato un indice vaccinale che, per ogni regione, sintetizza ogni settimana lo stato della campagna attraverso la combinazione di cinque parametri.

I cinque parametri



1) La percentuale di dosi utilizzate sul totale delle dosi ricevute

2) La percentuale di ospiti delle RSA vaccinati e la percentuale di soggetti vaccinati tra il personale medico-sanitario

3) La percentuale di soggetti over 80 vaccinati

4) La percentuale di soggetti nella fascia 70-79 anni vaccinati

5) L’accelerazione delle vaccinazioni rispetto alla settimana precedente

Secondo i parametri utilizzati da YouTrend più l’indice si avvicina a 100, più la regione avrà portato avanti la campagna vaccinale con efficacia e rapidità. Per ogni regione, l’indice permette di misurare l’andamento della campagna vaccinale mettendo a confronto i dati con quelli delle. altre regioni.

E sulla scelta di questi indicatori Giovanni Forti, analista di YouTrend spiega che “sembrano avere un impatto sul numero dei decessi e sulle ospedalizzazioni (il 62% dei morti, secondo i dati Iss, si concentra tra gli over 80, e l’età mediana dei ricoverati in terapia intensiva è intorno ai 70 anni). L’età è indicata come criterio di vaccinazione anche dal Cdc americano e dall’Ue e da studi pubblicati su Science e Pnas“.