Campidoglio, Calenda: “Ritirarmi perché c’è Gualtieri? Non ci penso proprio”

“Non ho nessuna intenzione di ritirarmi”. Carlo Calenda è ancora candidato sindaco di Roma e a farsi da parte non ci pensa proprio. Ospite all’Aria che tira su La7, è andato dritto al punto: “Defilarmi ora che circola il nome di Roberto Gualtieri? Non ci penso proprio”. A dicembre il leader di Azione aveva detto che si sarebbe ritirato se, per la candidatura al Campidoglio, il Pd avesse presentato un nome di suo gradimento.

L’ex ministro dell’Economia Gualtieri è sicuramente tra questi, ma ora per Calenda è troppo tardi: “Poteva avvenire nella fase iniziale, ma ormai ho fatto un lavoro immenso, ho costruito una squadra che sta lavorando sui temi, ci sono dentro e ora non avrebbe nessun senso fare un passo indietro”. “Abbiamo un tavolo di coalizione – ha aggiunto Calenda – dove parleremo delle candidature in maniera aperta, però con tutta franchezza non ho nessuna intenzione di ritirarmi”.

Nonostante la pausa forzata che tutte le forze politiche si sono prese dalla Capitale per seguire la crisi del Conte bis e la formazione del governo Draghi, il leader di Azione rivendica di non essersi mai fermato con il suo tuor nei quartieri romani: “Sono molto concentrato sul lavoro su Roma, ho girato tutti e 15 i municipi e incontrato oltre 500 associazioni”.

Così, mentre Roberto Gualtieri deve ancora confermare la sua candidatura a sindaco di Roma, Calenda non perde tempo: “Io vado avanti, ora bisogna solo vedere quando sono le elezioni”