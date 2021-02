Campidoglio, Conte: “Io sindaco di Roma? No grazie!”

“No, grazie”. Giuseppe Conte risponde così ai giornalisti del Tg3 che lo intercettano per le strade del centro e gli domandano se intenda candidarsi a sindaco di Roma.

Il nome del presidente del Consiglio uscente, era circolato subito dopo la crisi di governo e l’incarico a Mario Draghi, assieme a quello dell’ex titolare dell’Economia Roberto Gualtieri.

L’avvocato di Volturara Appula (tifoso giallorosso, casa dalle parti di via del Governo Vecchio) dopo i faticosi mesi a Palazzo Chigi avrebbe potrebbe ricostruirsi un futuro (e un’immagine) a Palazzo Senatorio. Se n’era già parlato all’inizio dell’estate scorsa, prima ancora che Virginia Raggi sciogliesse gli ormeggi e si lanciasse verso un bis che sta pervicacemente portando avanti nonostante più d’uno, nel M5S, abbia mal digerito questa mossa.

Conte o Gualtieri per il Campidoglio? La tentazione del centrosinistra per riconquistare Roma di Mauro Favale 03 Febbraio 2021

Meno in salita potrebbe essere, invece, la strada di Roberto Gualtieri. Il suo nome era circolato nei mesi scorsi, “testato” dallo stesso Pd a caccia della figura giusta per provare a riconquistare il Campidoglio dopo il quinquennio Raggi. La tenuta del governo e l’impegno dell’ex eurodeputato al ministero dell’Economia, però, avevano scoraggiato il segretario dem Nicola Zingaretti a giocarsi questa carta. Carta prestigiosa che ora potrebbe tornare utilissima in vista delle sfide che dovrà affrontare nei prossimi anni la capitale (a partire dal Giubileo e dalla partita per i poteri di Roma).

A favore di Gualtieri giocherebbe anche il suo stretto rapporto proprio con Draghi, maturato negli anni in cui l’ex ministro dell’Economia guidava a Bruxelles la commissione Econ, con Draghi alla presidenza della Bce.

Quotazioni quindi ora in salita se Conte si facesse da parte, allettato magari da opportunità più prestigiose. Ammesso che quel no sia un vero no