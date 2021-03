Campidoglio, Raggi a fine corsa: senza maggioranza e travolta dagli scandali (VIDEO)

Pubblicità

Un giorno è la Parentopoli grillina a scuotere il Campidoglio. Quello dopo sono le dimissioni di Gemma Guerrini, ormai ex consigliera 5S, a far franare il terreno sotto i piedi della sindaca Virginia Raggi. Insomma, in questo finale di consiliatura, a palazzo Senatorio non c’è pace.

Tanto più all’interno della maggioranza, che da ieri non può più essere definita tale: con l’addio della pentastellata di Trastevere, gli eletti del Movimento in Assemblea capitolina sono diventati 24 e le opposizioni lavorano già alla mozione di sfiducia che potrebbe mandare gambe all’aria l’amministrazione 5 Stelle. Pd, Fratelli d’Italia e Lega da ieri hanno preso a lavorare per capire se ci sono i numeri necessari a far cadere la prima cittadina. Il capogruppo del Carroccio, Maurizio Politi, lo dice apertamente: “Dobbiamo valutare questa mossa con chi è uscito dal M5S. Se non sono interessati alla poltrona, possono siglare con noi la mozione ” .

È partita la raccolta firme per far terminare in anticipo l’esperienza da sindaca di Virginia Raggi, adesso costretta a garantire costantemente la propria presenza in aula Giulio Cesare per evitare il tracollo immediato. Prima verranno sondati i fuoriusciti dal Movimento, poi la fronda interna. Tra i 24 grillini superstiti la defezione è infatti un vizio. Nell’attuale maggioranza c’è l’ondivago presidente del consiglio comunale, quel Marcello De Vito a cui il capogruppo 5S, Giuliano Pacetti, due settimane fa ha rivolto un sonoro ” fai schifo ” per aver votato la mozione sulle licenze dei bancarellari con le opposizioni.

Poi ci sono gli scontenti: Enrico Stefàno, Angelo Sturni, Donatella Iorio e Marco Terranova. Nelle prossime ore partirà il corteggiamento ai quattro consiglieri grillini dissidenti, contrari al bis di Raggi e aperti al dialogo con il fronte del centrosinistra. Poi, finito il giro di chiamate, si deciderà. “Farsi bocciare la mozione di sfiducia finirebbe solo per rafforzare la sindaca”, si ragiona tra gli scranni del Pd e Fratelli d’Italia. “Ma Virginia si rafforzerebbe anche se venisse sfiduciata. I romani non capirebbero”, replica Paolo Ferrara, ex capogruppo 5S. E poi giù di nuovo a fare i conti.

Dall’inizio della consiliatura, il Movimento ha perso Cristina Grancio, ora con i socialisti, Monica Montella, Agnese Catini e Simona Ficcardi, appena passata ai Verdi. Ieri ha preso il volo verso il gruppo misto anche Gemma Guerrini: “Nel 2019 mi sono dimessa dalla vicepresidenza del consiglio della Città metropolitano – ricorda subito dopo aver lasciato i 5S – e nessuno mi ha cercato per un confronto. Non supporterò nessuna forza che supporti Virginia Raggi alle prossime Comunali. Oggi nessun partito esistente mi rappresenta. Il Movimento? È un sogno che non esiste più, finito con l’espulsione dei parlamentari che si sono rifiutati di votare la fiducia al governo Draghi. Poi è arrivato anche il placet della sindaca all’esecutivo. Un errore”.

Proprio come la delibera sui bilanci di Ama che approderà in aula domani: ” Non la voterò – anticipa Guerrini – non mi tornano diverse cose in quegli atti. Io sono una persona semplice. Per me due più due fa quattro. E uno vale uno? Sì. E uno più uno fa due e via di questo passo. La Parentopoli di Lemmetti e della fidanzata? Il parere va chiesto alla sindaca. Se va bene a lei, va bene a tutti. Ma resta una cosa di basso livello, da soap opera sudamericana”.





