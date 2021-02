Candidato cercasi, perché il centrosinistra non riesce a scegliere

Mercoledì 17 febbraio, Draghi ha appena illustrato il suo programma, i senatori sciamano dall’aula per la sanificazione. Il forzista Maurizio Gasparri anima un capannello nel salone Garibaldi. “Andrea Abodi è una degnissima persona, da ragazzo stava con noi nel Fronte della gioventù, adesso è presidente dell’istituto di credito sportivo. Ma fuori da qua dentro chi lo conosce? Appunto… nessuno. E si dovrà scontrare con Gualtieri, uno che era ministro fino a ieri”. Altro capannello di grillini, pochi metri più in là: “È legittimo che Virginia si voglia ricandidare, a questo punto solo se scendesse in campo Giuseppe Conte in persona potremmo chiederle di farsi da parte”.

È come un lampione che ipnotizza le falene. Nemmeno la fiducia al nuovo governo riesce a distogliere per un giorno i pensieri degli abitanti del palazzo dall’appuntamento clou del 2021: le amministrative in tutte le più grandi città. Cinque anni sono bastati per cancellare un mondo. Il M5S ha avuto nelle città amministrate – Roma e Torino in testa – una prova da dimenticare. Il Pd è in cerca di una rilegittimazione dopo la stagione del partito delle Ztl. Il centrodestra si presenta formalmente unito ma non riesce a trovare dei civici che stiano bene a tutti. Ma la nostra attenzione si volge soprattutto verso il centrosinistra, incapace in tanti mesi di fermare la pallina sul nome giusto. Torino, Roma e Napoli sono ancora senza un candidato (a parte generose quanto spericolate autocandidature), le primarie un randello che ciascuna corrente del Nazareno si scaglia in testa a seconda della convenienza. Eppure mai come stavolta l’obiettivo imporrebbe di sbrigarsi e decidere. C’è infatti la possibilità concreta di agguantare un risultato importante, persino un “filotto” se alle tre metropoli indecise aggiungiamo le meno problematiche Bologna e Milano.

Il voto sarà molto importante anche nei suoi riflessi nazionali, perché testerà il futuro della coalizione giallorossa e sarà il primo passaggio elettorale sotto il governo di unità nazionale. Repubblica sta seguendo da settimane con crescente attenzione questa sfida politica dal cui esito dipenderà anche l’identità e il perimetro del centrosinistra per gli anni a venire. Un laboratorio politico cittadino da cui trarre – come in altre stagioni – indicazioni per la politica del futuro.

Roma

Il Pd punta su Gualtieri (aspettando Conte). In panchina Marianna Madia – di Lorenzo D’Albergo

Torino

L’ingegnere o il geologo? Il centrosinistra non scioglie il dilemma. E fa volare il centrodestra – di Diego Longhin

Milano

Sala già in campo aspettando gli avversari: equità sociale e ambiente le chiavi per restare sindaco – di Alessia Gallione

Bologna

Per il Pd c’è Matteo Lepore, assessore all’ultimo miglio – di Silvia Bignami

Napoli

Ex ministri, vecchi e nuovi big: ma sul cantiere per il dopo De Magistris pesa l’incubo dissesto – di Conchita Sannino