Cane Yorkshire salva la proprietaria di 10 anni dall’attacco di un coyote

Macy, uno Yorkshire di 6 anni, ha salvato la sua giovane proprietaria dall’attacco di un coyote a Toronto, in Canada. il cane stava passeggiando con Lily, la proprietaria di 10 anni, a pochi metri da casa, quando a un tratto è spuntato un coyote che si mostrato subito aggressivo nei confronti della ragazzina. Lily è scappata via mentre Macy è intervenuto per difenderla. La scena, filmata da una telecamera di sicurezza, mostra l’intensità dello scontro. Alla fine il coyote desiste, mentre il cane si dirige verso casa trascinandosi dietro il guinzaglio ancora legato al suo collare.

Macy, che la famiglia ha adottato da un canile quando aveva solo un anno di vita, ha riportato ferite alla spina dorsale e alla zampa posteriore e ha avuto bisogno di un intervento chirurgico. La sua storia è rimbalzata sul web, dove è stata aperta una raccolta fondi per raccogliere 10mila dollari con cui coprire le per le cure veterinarie del cagnolino. Obiettivo raggiunto e superato: sono stati raccolti 40mila dollari.





