Canottaggio, a Tokyo 2020 l’impresa delle italiane: oro al fotofinish per Valentina Rodini e Federica Cesarini. Bronzo per gli uomini

La miniera d’oro del remo tricolore regala un’altra medaglia del metallo più pregiato all’Italia. Il doppio pesi leggeri femminile di Federica Cesarini e Valentina Rodini ha vinto con uno sprint al cardiopalma, battendo in rimonta e sul filo di lana di 14 centesimi la Francia con l’Olanda arrivata a meno di mezzo secondo. E’ il primo podio al femminile nella storia del canottaggio italiano. E la fantastica giornata degli azzurri è stata completata dal bronzo del sardo Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta nel doppio pesi leggeri maschile. “Dedichiamo la medaglia alla Sardegna e al Lago di como che stanno vivendo un momento difficile”, ha detto l’oristanese.

L’uno-due di oggi nobilita un medagliere italiano ricco sì, ma soprattutto di secondi e terzi posti e regala finalmente al canottaggio tricolore – che se la merita tutta – una giornata di felicità dopo un mercoledì agrodolce e ad alta tensione. Iniziato con la positività di Bruno Rosetti e con l’obbligo di rimescolare tutti gli equipaggi a poche ore dal via, proseguito con l’”imbarcata” causa vento che ha messo fuori gioco dalla battaglia per il podio il nostro armo di punta, il quattro di coppia e concluso per fortuna con il bellissimo bronzo del quattro senza di Matteo Lodo, Giuseppe Vicino, Matteo Castaldo e Maurizio Di Costanzo, salito a bordo a due ore dal via al posto dello sfortunato Rosetti.

Le due medaglia di oggi arrivano dagli equipaggi della squadra che condividono con molti comuni mortali un’ossessione: l’ago della bilancia. I regolamenti parlano chiaro: il peso complessivo dell’equipaggio non può superare i 140 chili per gli uomini e i 115 per le donne con un massimo di 72,5 chili di peso per singolo atleta tra i maschi e di 59,5 tra le donne. Il due pesi leggeri femminili ha avuto un percorso verso i giochi accidentato e tormentato dagli infortuni che ha costretto le due ragazze – la 26enne cremonese Rodini e la 24enne Cesarini di Cittiglio, nel varesotto – a prendersi e mollarsi, allenandosi con altri equipaggi per non perdere la forma. Una vigilia tormentata e complicata dal Covid ma chiusa alla grande: quando le due si sono rimesse finalmente in barca assieme hanno stravinto gli ultimi europei di Varese. Una prova che ha dato loro la sicurezza necessaria a presentarsi a Tokyo e – senza perdere d’occhio la bilancia – a portare a casa il meraviglioso oro.

Oppo e Ruta sono la coppia di fatto, sportivamente parlando, del remo tricolore. Uno è un uomo di mare, il 26enne Oppo è sardo di Oristano, l’altro – il veterano quasi 34enne Ruta – è cresciuto sul Lago di Como . Vogano assieme andando d’amore e d’accordo (malgrado i limiti di spazio del loro ufficio galleggiante) da sette anni, obiettivo fuori dalla portata di molte coppie nella vita reale. E lavoravano da anni con una preparazione metodica per l’obiettivo di Tokyo.





