Capri Covid free, i primi turisti: “Qui ci sentiamo al sicuro”  

Capri isola Covid free. Oggi il presidente della regione, Vincenzo De Luca, sarà a Capri per celebrare in Piazzetta con i sindaci la fine delle operazioni di vaccinazione dell’isola azzurra, dove i residenti hanno ricevuto la prima dose, come già avvenuto per Procida. I primi turisti in giro per l’isola, compreso qualche straniero, si sentono più sicuri: così le vie di Capri, prossima all’obiettivo di vaccinare l’80% della popolazione residente che ha più di 6 anni, iniziano ad animarsi. Oggi partirà la somministrazione delle dosi ai lavoratori non residenti che vivono per periodi prolungati sull’isola, in particolare nella stagione estiva. E prevale l’ottimismo nei luoghi “cult”, da Marina Grande alla celebre piazzetta, dove da ieri sono aperti tutti e quattro i bar. “Speriamo di esserci messi alle spalle la pandemia”, dicono i ristoratori. “Ora confidiamo nella ripartenza del turismo”, sottolinea il sindaco di Capri, Marino Lembo. “Siamo contenti di essere qui: l’isola è sicura e noi siamo entrambi vaccinati”, sorridono due turisti, marito e mogli, in arrivo dalla Lombardia. E mentre torna a rianimarsi via Camerelle, con le sue boutique, nei prossimi giorni è prevista l’apertura anche dei primi alberghi-simbolo dell’isola.

Servizio a cura di Anna Laura De Rosa e Pasquale Raicaldo

