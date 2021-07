Capri, incidente a Marina Grande: 19 feriti, morto l’autista del minibus precipitato

Forse per la velocità e per una curva a gomito l’autista ha perso il controllo di un minibus a Marina Grande, nei pressi del lido “Le Ondine”, a Capri. Il mezzo ha sfondato una ringhiera di ferro e fatto un volo di venti mentri. Il minibus si è schiantato in un canale a ridosso della tettoia di un lido. Morto l’autista, diciannove i feriti, tra i quali anche un bambino.

Capri, minibus esce di strada e precipita: il veicolo finisce in spiaggia

I passeggeri a bordo sono stati recuperati dai vigili del fuoco, sul posto anche carabinieri e polizia. Secondo quanto al momento accertato dalla polizia ci sarebbero oltre a feriti lievi anche 3-4 casi gravi. Da Napoli sono partiti elicotteri sia della polizia che della Guardia di finanza per trasferire sull’isola medici e riportare in città, all’ospedale del Mare, i casi gravi. Finora due i trasferimenti eseguiti. Molta paura ma nessun ferito tra coloro che si trovavano sull’arenile, alcuni dei qual raccontano di essere intervenuti per confortare i feriti in attesa delle ambulanze.

Le condizioni dell’autista erano disperate sin dal primo momento. Un bambino con fratture multiple è stato trasferito con l’elisoccorso al “Santobono”. Intanto l’elicottero della polizia è impegnato nel trasporto di sacche di sangue da Napoli a Capri.

Un elicottero con supporto medico infermieristico è stato inviato a Capri dalla Asl Napoli 1 Centro, azienda sanitaria competente sul territorio dell’isola di Capri. L’intervento si è reso necessario per l’arrivo all’ospedale Capilupi di 19 persone rimaste ferite nell’incidente. Tutti i medici reperibili sull’isola di Capri sono stati inviati in ospedale per la cura dei pazienti.

Sono da accertare intanto le cause dell’incidente. “Stamattina la funicolare di Capri era ferma per un guasto ma il fatto non ha avuto ripercussioni sulla circolazione dei bus. Io sono sul posto ma al momento ancora non è chiaro il quadro della situazione” ha detto il sindaco di Capri Marino Lembo, giunto a Marina Grande.