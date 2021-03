Carabiniere ucciso in Congo, l’appello dei 5 amici di Vittorio Iacovacci: “Sarebbe bellissimo se Vasco gli facesse una dedica”

Pubblicità

Vittorio, Devis, Alessio, Vincenzo e Nicolas. Cinque amici per la pelle. Un gruppetto formatosi all’asilo e rimasto sempre unito. A Sonnino, un centro di 7.500 abitanti in provincia di Latina, quei cinque ragazzi stavano sempre insieme, come fossero fratelli, e la ferita per la perdita di Vittorio Iacovacci, a dieci giorni dall’attentato nella Repubblica Democratica del Congo, sanguina ancora abbondantemente.

Dalle prime indagini il carabiniere Iacovacci, davanti agli uomini armati che volevano rapire l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, non avrebbe esitato un attimo. Pur avendo visto poco prima uccidere il loro autista, quello del Programma alimentare mondiale, Mustapha Milambo, avrebbe fatto subito da scudo col suo corpo al diplomatico.

Senso del dovere o qualcosa di più? Gli amici di sempre non hanno dubbi: “Vittorio era così, per lui era naturale proteggere sempre chi gli era vicino”. Con Alessio ormai da tempo in Australia, dove si è trasferito a fare il parrucchiere, a far capire chi era realmente quel carabiniere diventato un eroe in uno dei Paesi più rischiosi dell’Africa ci pensano Devis, Vincenzo e Nicolas.



“Orgoglioso della divisa che indossava”

“Vittorio era uno che proteggeva – racconta Vincenzo, impegnato in un’azienda metalmeccanica – era sempre forte. Quel gesto secondo me è stato dettato proprio dal suo carattere”. Il militare, che avrebbe compiuto 31 anni il prossimo 16 marzo, era orgoglioso della divisa che indossava, aveva voluto seguire le orme del fratello Dario, un fuciliere della Marina, e servire il suo Paese. “Se poteva – specifica anche Nicolas – aiutava sempre, era sempre audace e non si tirava mai indietro”. I pensieri degli amici volano alle tante esperienze vissute insieme, alle gioie e pure alle difficoltà condivise tra loro, e nell’atto di eroismo in Congo vedono semplicemente quello che era da sempre il giovane pontino, un ragazzo pronto a sacrificarsi per gli altri.

Il ricordo degli amici: “Era il più forte di tutti”

“Lui era il capobranco – sostiene Devis – il primo che partiva e che ci difendeva, il più forte di tutti, un grande lavoratore come il papà”. Vincenzo l’aveva sentito l’ultima volta il 5 febbraio, tramite WhatsApp. Vittorio voleva da lui un cancello in ferro da mettere nella casa che aveva costruito accanto a quella dei genitori, dove voleva vivere insieme alla fidanzata Domenica, con la quale progettava di sposarsi a giugno. “Se ne è andata una parte di me e di noi – confida commosso Nicolas, che lavora nell’impiantistica industriale – l’estate scorsa eravamo stati un po’ insieme. Poi lui era partito”. “Una volta, mentre eravamo al mare – ricorda Devis, elettricista di impianti antincendio all’estero – si fermò un venditore di braccialetti africano. Vittorio lo fece sedere e gli fece mangiare un piatto di pasta. Eravamo i due portieri della squadra, a Capocroce, e lui era il numero uno, era in porta per difendere tutti gli altri. Pensi che l’ho trovato a lavorare persino il giorno del suo compleanno. Quando tutti insieme, con il pullman, l’altro giorno siamo andati a Roma per vederlo l’ultima volta – conclude – quel bus ha fatto la stessa strada che facevamo insieme per andare a scuola, un dolore enorme”.

“Sarebbe bellissimo se Vasco gli facesse una dedica”

Vittorio era un fan di Vasco Rossi e proprio Devis, mentre seguiva il corteo funebre per raggiungere il cimitero dove riposa il carabiniere, ha messo la sua canzone preferita, “Gli angeli”. “Sarebbe bellissimo – dice – se il Blasco gli facesse una dedica, mi piacerebbe trovare un modo per chiederglielo”. Non è stato fatto tutto e sicuramente non è stato fatto abbastanza per proteggere Iacovacci e l’ambasciatore. “Spero non siano morti invano – afferma sempre Devis – e dagli errori mi auguro che si possa imparare qualcosa”.

La famiglia di Vittorio intanto è chiusa nel suo dolore. “Nessuno pensa ancora alle responsabilità, la sofferenza è troppa”, assicura Benedetto, un cugino della vittima. Ora la famiglia del carabiniere ha solo un desiderio: poter realizzare vicino a quella casa costruita dalla vittima una cappellina dove farlo riposare per sempre, accanto ai suoi affetti e a quelle campagne di Sonnino che tanto amava. “Scherzavamo e dicevamo che questa era la nostra Hollywood”, raccontano gli amici.





