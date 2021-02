Carlo Greppi: “Liberiamo il linguaggio dai luoghi comuni”

Pubblicità

Pubblicità

Carlo Greppi, classe 1982, lo sa bene: anche il mestiere dello storico è cambiato. Chi si occupa di storia, e in particolare della storia del Novecento, deve partecipare al dibattito pubblico sulla rete e fuori, perché “lo spazio pubblico è mutato, la discussione si svolge nelle piazze fisiche e in quelle virtuali”.

Si ampliano gli strumenti di divulgazione, che nel suo caso spaziano dai saggi – tra gli ultimi, L’età dei muri e L’antifascismo non serve più a niente – alla partecipazione al comitato scientifico dell’Istituto Ferruccio Parri, alla creazione del sito lastoriatutta.org, alla curatela per la Laterza della collana “Fact Checking: la storia alla prova dei fatti”. E l’attenzione si deve concentrare non solo sui contenuti del racconto storico, ma su quanto le parole che usiamo – nel discorso quotidiano, sui social, sui giornali e in televisione – possano usurare, distorcere, cancellare la nostra conoscenza del passato e quindi la nostra percezione del presente. Per questo il nuovo libro di Greppi Si stava meglio quando si stava peggio. 20 luoghi comuni da sfatare è e non è un “libro di storia”: lo è, perché confutando una ad una queste 20 frasi fatte – da Io non sono razzista, ma a Non esistono più destra e sinistra, da Non esistono morti di serie B a E’ un mio diritto – Greppi spinge il lettore a rimettere in prospettiva ciò che ci è collettivamente accaduto, o è accaduto altrove; non lo è perché il focus non sono i singoli eventi, ma piuttosto il linguaggio.

Perché ha deciso di “smontare” con gli strumenti dello storico i luoghi comuni del dibattito pubblico?

“Ho scritto questo libro soprattutto per i giovani, pensandolo come uno strumento di educazione civica. Ho fatto uno screening, per così dire, delle tantissime frasi fatte che ricorrono nella discussione collettiva, in particolare con riferimento alla storia, ma anche all’antropologia, e ne ho scelte alcune ricorrenti e pervasive, articolando le risposte che ho dato, o avrei voluto dare, a chi me le ha rivolte. E’ raro avere la risposta pronta; riflettere intorno a come parliamo e a ciò che diciamo è faticoso; a scuola spesso ci si concentra sulle nozioni, e non ci si concentra sul compito di ‘conoscere la conoscenza’ che è invece fondamentale per muoversi nel mondo”.

Partiamo dalla prima frase fatta che lei “smonta” nel libro, quasi a introdurre il suo metodo: “Tutti hanno diritto di esprimere la propria opinione”. Messa così, in una società democratica, pare un’affermazione inattaccabile. Perché non lo è?

“Le opinioni documentate hanno un peso, quelle non documentate un altro. Le opinioni non possono prescindere dai fatti. Karl Popper ne La società aperta e i suoi nemici sostiene, in sintesi, che una tolleranza senza limiti ha come effetto la tolleranza degli intolleranti. Una democrazia è compiuta solo se per così dire il ‘patto della tolleranza’ è reciproco. Bisogna quindi sorvegliare tutte quelle manifestazioni di intolleranza e violenza verbale perché minano le fondamenta del nostro vivere insieme. Non sta allo storico decidere al posto del legislatore come farlo. Ma chi, ad esempio, incita all’odio non sta esprimendo un’opinione. Sta esprimendo un’idea del mondo che è incompatibile con una democrazia”.

Carlo Greppi: Le opinioni e i fatti

Una serie di luoghi comuni che lei analizza riguardano il rapporto con il passato. A partire da quello che ha scelto come titolo: “Si stava meglio quando si stava peggio”.

“Zygmunt Bauman parla del concetto di retrotopia: una visione mitizzata del passato totalmente svincolata dai dati di fatto, da ciò che noi sappiamo, perché per sostenere che davvero si stava meglio quando si stava peggio bisogna usare dei parametri: anche solo guardando all’ultimo secolo, nonostante ci siano stati dei momenti di grande partecipazione politica e fiducia nel futuro, viene un po’ difficile credere che i tempi passati fossero meglio. Pensiamo alla democrazia conquistata al prezzo di milioni di morti nell’ultima guerra mondiale, o al fragile benessere nel quale viviamo, che è comunque una conquista degli ultimi decenni e sicuramente per molti aspetti l’umanità è andata avanti, anche se la storia umana non va letta come un progresso lineare”.

A proposito di conquiste della democrazia. Spesso tendiamo a pensare ai diritti come inalienabili, invece nel libro – grazie all’analisi della locuzione “E’ un mio diritto” – lei traccia la differenza tra diritto e privilegio

“Tendiamo a confondere diritto e privilegio perché abbiamo dei diritti. Chi sbotta dicendo ‘E’ un mio diritto’ non vede, non sa o non vuole vedere che altri o altre quel diritto non ce l’hanno. E che quindi per sua natura – visto che i diritti o sono di tutti o non sono – quel che ha non è un diritto ma un privilegio. Sui diritti, peraltro, bisogna sempre vigilare, e farlo con un approccio universale”.

Carlo Greppi: La storia non si cancella? È un luogo comune

All’approccio universale spesso si contrappone il richiamo alla nazione e alle origini. Tra i luoghi comuni lei cita “Sono le nostre radici”; “Dobbiamo stare uniti”; “E’ la nostra identità”

“Come dico spesso ai ragazzi durante gli incontri che tengo nelle scuole, bisogna fare immensamente attenzione all’uso del noi, della prima plurale. In alcuni casi è legittima, ma spesso non lo è. Perché le nazioni, quelle che vengono chiamate identità collettive, che ovviamente è un ossimoro, non esistono in natura, sono dei costrutti culturali. Pur imparando a conoscendole andrebbero sempre contestualizzate. Sennò ci si convince di essere realmente parte di un determinato gruppo, unito dal fatto di stare in un determinato territorio, con delle radici in un certo territorio, mentre l’essere umano si è sempre spostato, e dunque come passaggio immediatamente successivo, poter dire a gran voce ‘Prima io”, ‘Prima gli’: così la storia del presente viene vissuta come possesso, come controllo esclusivo dell’accesso alle risorse. Come diceva il grande storico Marc Bloch, l’unica storia autentica è la storia universale, l’unica famiglia è la famiglia umana”.

Un altro concetto abusato è quello della fine della politica, sintetizzato dall’espressione “Non esistono più destra e sinistra”. Perché non è così?

“Non si può non citare Norberto Bobbio e il suo Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, del 1994: in estrema sintesi, la destra tende al dominio, la sinistra tende invece alla giustizia, a dire che la politica deve lavorare nella direzione dell’uguaglianza. Ovviamente esiste la sinistra radicale e quella moderata, così come esiste la destra radicale e quella moderata e Bobbio spazza via qualunque benaltrismo dicendo che diverso è l’atteggiamento verso la libertà: esiste la destra totalitaria ed esiste la sinistra totalitaria, che hanno un uguale atteggiamento verso la libertà, cioè la negano. Ma il nucleo valoriale tra destra e sinistra resta totalmente incompatibile. Come già Bobbio aveva intuito, e come i trent’anni passati dal suo saggio hanno confermato, ‘Non esistono più destra e sinistra’ lo dice chi è di destra”.

Concludiamo con un paragone che ha spopolato soprattutto nei primi tempi della pandemia: “È come essere in guerra”. Perché da storico lo rigetta?

“Il fatto che alcuni aspetti in larga misura secondari della situazione che abbiamo vissuto quest’anno siano simili, o addirittura uguali, a delle situazioni belliche, penso ad esempio al coprifuoco, non ci permette affatto di dire che è come essere in guerra. Perché la guerra è la devastazione del territorio, è uccidere ed essere uccisi, è una strage ininterrotta di civili. In questo caso, nel corso dei mesi ho notato che si è passati dallo sbandierare questa metafora all’abbandonarla progressivamente, anche perché il mondo della cultura ha messo in guardia sul suo utilizzo. A dimostrazione che tutti questi luoghi comuni che hanno un impatto reale sulle nostre vite possono essere possono essere contrastati con intelligenza, e questo è un passo in avanti per il nostro essere cittadini compiuti”.

Il libro. Si stava meglio quando si stava peggio. 20 luoghi comuni da sfatare di Carlo Greppi è edito da Chiarelettere (pagg.189, euro 15)





Go to Source

Tweet Share Pinterest