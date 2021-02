Case in vendita a un euro nel paese sui Monti Dauni: Biccari riceve 7mila richieste in due giorni

Pubblicità

“Mi chiamo Vinicius, sono brasiliano ma mio nonno era italiano, ho il passaporto italiano e tanto amore per l’Italia, vorrei vedere le case disponibili, sono interessato, oggi vivo in Irlanda”. Quella di Vinicius è una delle oltre 7.000 mail che da sabato mattina hanno letteralmente inondato la casella di posta elettronica del comune di Biccari, piccolo borgo ai piedi dei Monti Dauni.

Il motivo di un così forte interesse per il paese guidato dal giovane sindaco Gianfilippo Mignogna, è la possibilità di acquistare case a partire da un euro (e fino a 15mila). Una iniziativa già sposata in Italia da una quindicina di piccoli comuni, ma le proposte lanciate da Biccari dopo una ricognizione avviata nell’estate 2019, hanno assunto contorni planetari.

Biccari, il Comune vende le case del centro storico a un euro: "Riavviamo il suo recupero" Tatiana Bellizzi 28 Giugno 2019

Già perché da sabato le mail giunte in comune provengono dall’Olanda, dal Belgio, dall’America, dal Brasile e dell’Argentina. “Noi stessi siamo increduli per l’accaduto”, commenta il sindaco Mignogna. “In poco meno di due giorni sono arrivate oltre 7mila mail di persone interessate all’acquisto di una casa”. Si tratta di abitazioni tutte situate nel centro storico del paese.

“Alcune sono in ottime condizioni, altre sono da ristrutturare – dichiara Mignogna. Questo ci ha spinto a differenziare i prezzi”. La notizia delle case a 1 euro ha fatto il giro del mondo grazie a un articolo comparso sul sito della CNN. “Villaggio carino nel Sud dell’Italia vende case a prezzi convenienti”, si legge. “È un modo – riprende Mignogna – non solo per pubblicizzare le nostre bellezze paesaggistiche, ma soprattutto per puntare alla riqualificazione del borgo antico”. La vera mission del piccolo comune sta anche nel tentativo di invertire la tendenza allo spopolamento. A Biccari risiedono attualmente 2mila abitanti, un numero che nel corso degli anni è andato sempre più diminuendo. “Sono tantissimi – dice Mignogna – i nostri concittadini che sono stati costretti a trovare lavoro altrove e ad abbandonare il nostro paese”. E intanto le richieste aumentano.

“Siamo stati contattati perlopiù da italiani che vivono all’esterno e che magari hanno voglia di venire a trascorrere in Italia le vacanze estive. Molte case sono vuote e disabitate da anni. Ci sono all’incirca una quindicina di abitazioni disponibili. Ora, incrociamo le dita, e attendiamo di vedere ripopolarsi il nostro magnifico borgo che sorge ai piedi della vetta più alta di Puglia, Monte Cornacchia”. Le case si trovano tutte nell’antico quartiere che circonda la maestosa torre. Quelle più piccole di circa 50-70 metri quadrati sono “chiavi in mano” e sono distribuite su due piani, alcune con vista sulle verdi colline. “Nel mondo stretto certe case non hanno avuto più fortuna. Ma se questo mondo stretto proviamo ad allargarlo un po’ forse la storia cambia. Forse da qualche parte ci sono altre possibilità che possiamo andare a costruirci”, conclude Mignogna.





