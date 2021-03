Casey Harrell, l’ambientalista della finanza che ha messo all’angolo BlackRock

Pubblicità

È conosciuto come l’icona delle istanze ambientaliste in grado di tingere di “verde” i grigi edifici di Wall Street. Si chiama Casey Harrell, l’attivista che dopo aver guidato la svolta ecologista di BlackRock, il re dei fondi di investimento a stelle e strisce, è pronto a condurre una nuova crociata ambientalista questa volta in Vanguard, altro nome eccellente del risparmio gestito statunitense. Una sfida che in realtà è una sorta di lotta contro il tempo per l’attivista di 42 anni a cui è stata diagnosticata l’anno scorso la sclerosi laterale amiotrofica, nota anche come malattia di Lou Gehrig.



Il profilo Twitter di Casey Harrell (@notoriousveg)

“Il tempo che mi rimane scorre sull’orologio della SLA, che è un orologio diverso da quello che vive la maggior parte delle persone”, spiega Harrell, che risiede a Oakland, in California, con la moglie e la giovane figlia. Lavora come stratega per il Sunrise Project, organizzazione no profit australiana che combatte contro i cambiamenti climatici. “Mi sento motivato dall’urgenza di agire sul clima ora, non entro il 2050, e questo mi porta ad agire in modo davvero viscerale”.

Il risultato è la determinazione a fare qualcosa di epocale anche in Vanguard, tra i più grandi gestori di denaro del mondo, con circa 7.200 miliardi di dollari di asset gestiti. Lavora con organizzazioni non governative, tra cui Sierra Club, Friends of the Earth e Amazon Watch, per aumentare la consapevolezza sui cambiamenti climatici del gestore del fondo. Il piano è quello di reclutare l’enorme base di investitori individuali di Vanguard nella campagna, inducendoli a manifestare la loro inquietudine direttamente all’azienda. In questo modo spera di rendere il cambiamento climatico un inevitabile argomento di conversazione con cui Vanguard dovrà fare i conti ogni giorno.

Il gestore, il cui defunto fondatore John Bogle ha inventato il sistema di investimenti basato sull’andamento degli indici, è il più grande investitore istituzionale nelle società del carbone, secondo Urgewald, un’organizzazione no profit ambientale in Germania. Detiene infatti 86 miliardi di dollari di debito e capitale proprio di società coinvolte nel carbone termico, rispetto agli 84 miliardi detenuti da BlackRock. È anche il più grande investitore nelle 350 società che Global Canopy, un’organizzazione no profit britannica, ha identificato come maggiormente esposte alla deforestazione tropicale a causa dell’approvvigionamento di prodotti come olio di palma e legname. Vanguard è stata inoltre ampiamente criticata per non aver usato la sua influenza alfine di creare pressioni su istanze ambientaliste ed in particolare per la riduzione delle emissioni nocive, snobbando le risoluzioni degli azionisti sul clima.

In qualità di investitore prevalentemente basato su indici, il disinvestimento di società ad alta intensità di carbonio non è un’opzione molto praticabile per Vanguard. Ecco che il compito di Harrell si prospetta assai complicato, ma non impossibile dato il precedente di BalckRock. Sono passati quasi tre anni da quando l’attivista ha avviato quello che è passato alla storia come BlackRock’s Big Problem, una rete di organizzazioni che sollecitano l’azienda con sede a New York a disinvestire dalle società di combustibili fossili. Un’operazione attuata grazie a una massiccia mobilitazione umana fatta da decine di proteste all’esterno degli uffici dell’azienda da Bruxelles a San Francisco, inviti di rappresentanti delle popolazioni indigene della foresta pluviale amazzonica all’incontro annuale degli azionisti del gestore e la diffusione di rapporti sui record climatici dell’azienda ad alcuni dei suoi più grandi clienti. Secondo Harrell il lavoro non è ancora terminato nonostante il grande mutato approccio mostrato dalla società di Wall Street rispetto alle istanze ambientaliste.

Il cambiamento potrebbe avvenire più rapidamente in Vanguard, prevede Harrell, ora che la connessione tra asset manager ed emissioni è più chiaramente compresa. Le sue critiche a Vanguard sono simili a quelle che ha mosso contro BlackRock, così come le sue richieste, che includono il sostegno alle risoluzioni sul clima. Anche perché Vanguard è diverso. Si promuove in ambienti più vicini a Main Street (ovvero al mondo dell’impresa e dell’economia reale) che a Wall Street. È progettato pensando agli investitori mamme e pop, è gestito da un sobborgo di Filadelfia, non da un grattacielo di Manhattan, e mantiene un profilo relativamente basso.

L’attivismo di Harrell risale ai suoi giorni alla Duke University alla fine degli anni Novanta, quando faceva parte di un gruppo studentesco che faceva pressioni contro le fabbriche che sfruttano e spingeva Nike a divulgare informazioni sulle fabbriche in cui produceva abbigliamento sportivo sponsorizzato dall’università. Ha poi lavorato per Greenpeace in campagne rivolte alle società Big Tech, inclusa Apple, per rimuovere le sostanze chimiche tossiche dalle loro catene di approvvigionamento e alimentare i loro centri di gestione dati con energia rinnovabile.

Harrell ha aderito al Sunrise Project nel 2017 per concentrarsi sul settore finanziario qualche anno prima che gli fosse diagnosticata la SLA, malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce le cellule nervose del cervello e del midollo spinale. La velocità con cui progredisce la SLA varia. Sebbene il tempo medio di sopravvivenza sia da tre a cinque anni, alcune persone vivono cinque, 10 o più anni. “Sono fortunato ad avere un lavoro che amo e spero di farlo per molto tempo, ma potrebbe non essere così”, ha detto Harrell, che ha provato una vasta gamma di potenziali trattamenti per la SLA e sta attualmente esplorando alcuni opzioni sperimentali. “Se questa fosse la mia ultima campagna – chiosa -, sarà per forza vincente”.







