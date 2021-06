Cashback, il 30 giugno si chiude il primo semestre. In arrivo rimborsi per quasi 6 milioni di cittadini

Pubblicità

MILANO – Dopo la sperimentazione di Natale si sta per chiudere anche il primo semestre del cashback di Stato. C’è tempo fino al 30 settembre per completare le 50 transazioni con pagamenti digitali che danno diritto a un rimborso del 10% di quanto speso. Ad oggi, in base ai numeri dell’app Io, sono oltre 7,85 milioni gli utenti con transazioni valide (per 720 milioni di transazioni totali) e di questi 5,89 milioni hanno 50 e più transazioni, cioè hanno già diritto al rimborso fino a massimi 150 euro.

Per entrare nella classifica dei 100 mila che avranno il Super Cashback, il premio da 1500 euro destinato agli utenti che hanno effettuato il maggior numero di transazioni, al momento bisogna aver completato più di 700 transazioni.

Dall’inizio del programma ad oggi sono già 8,9 milioni i cittadini che hanno aderito, con un totale di 784,4 milioni di transazioni elaborate e 16,4 milioni di strumenti di pagamento attivati. In questo primo semestre quasi concluso, gli utenti con transazioni valide hanno fino ad oggi raggiunto quota 7,85 milioni (e 720 milioni di transazioni elaborate) – in base agli ultimi numeri aggiornati sulla dahboard della App Io -, di cui 5,89 milioni hanno già effettuato 50 o più transazioni e altri 1,95 milioni hanno fatto tra 1 e 49 operazioni con carte o app.

Guardando agli importi delle transazioni, il maggior numero di operazioni viene fatto per acquisti tra i 25 e i 50 euro (il 21,4%): in particolare, lo scontrino medio di chi acquista partecipando al Cashback è di 35,6 euro. Si usano carte e app anche per pagare un semplice caffè: il 16,2% delle transazioni è infatti per importi inferiori ai 5 euro. La percentuale minore di transazioni è invece per maxi importi: lo 0,84% delle transazioni è per acquisti superiori ai 300 euro.

Il programma Cashback, iniziato ufficialmente il primo gennaio dopo il mese sperimentale dell’Extra Cashback di Natale, prevede al momento tre trimestri fino al giugno 2022. Il secondo semestre parte giovedì 1 luglio, con le stesse regole attuate finora: ogni semestre si può ottenere un rimborso massimo di 150 euro (300 euro annui); per ogni acquisto (non c’è un importo minimo di spesa) effettuato con carte e app di pagamento registrate si può accumulare il 10% dell’importo speso, fino ad un massimo di 15 euro per ogni singola transazione; si ottiene il cashback accumulato se alla fine del periodo si è raggiunto il numero minimo di 50 transazioni valide; se si supera la soglia massima di rimborso di 150 euro, le transazioni continueranno a essere comunque conteggiate fino al termine del periodo di riferimento, ma solo ai fini della partecipazione al “Super Cashback” da 1.500 euro, che va ai primi 100 mila che nel semestre hanno totalizzato il maggior numero di transazioni.





