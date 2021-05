Cashback, parte la campagna anti-furbetti: avviso e storno dei mini-pagamenti a raffica

Pubblicità

Pubblicità

MILANO – “Ciao! Stiamo effettuando delle verifiche su alcune transazioni anomale rilevate nell’ambito del Cashback”. Così inizia il messaggio recapitato sull’App IO dal Ministero dell’Economia, attraverso il canale di PagoPa: si passa dalle parole ai fatti nella crociata contro i “furbetti” del programma di rimborsi di Stato per gli acquisti effettuati attraverso strumenti di pagamento elettronici e tracciabili.

Agli utenti si fa presente che nel mirino ci sono in particolare i pagamenti “ricorrenti”, di “importo irrisorio” ed effettuati in “numero elevato presso lo stesso esercente lo stesso giorno”. La logica dietro la ‘retata’ digitale è che queste mini-transazioni non si possono considerare “acquisti” ma operazioni “abusive”. Quindi saranno stornate, a meno che non si sappia dimostrare l’oggetto effettivo dell’acquisto.

In passato erano emersi i casi-limite di acquirenti che presso i distributori automatici di benzina avevano effettuato una raffica di rifornimenti da pochi centesimi di euro per scalare la classifica del SuperCashback, il premio semestrale da 1.500 euro che viene assegnato ai primi 100 mila cittadini iscritti al programma che effettuano il maggior numero di transazioni con pagamento via bancomat, carte di credito o applicazioni registrate.

Il governo ha da tempo assicurato che questi comportamenti sarebbero stati monitorati e si sarebbe trovata una soluzione. Negli screenshot che circolano in rete si evince ora il modus operandi: le transazioni “sospette” sono state stornate dal sistema e nella propria card del Cashback appaiono con un segno “-“.

Ma ai cittadini si dà la possibilità di ‘smentire’ il sistema: “Se pensi che si tratti di un errore e le tue transazioni sono in regola, hai 7 giorni dalla data di invio di questo messaggio per provare che ci stiamo sbagliando! Una questo modulo online per dichiarare l’oggetto effettivo dell’acquisto a cui corrisponde ciascuna delle transazioni stornate”. Una volta presentate le proprie motivazioni, “se ritenute valide ai fini del Cashback” le transazioni torneranno a esser conteggiate. Diversamente (o in caso trascorrano sette giorni senza risposta) saranno cancellate.

Il primo semestre di programma si concluderà a fine giugno e così si metterà un punto anche sulla prima classifica del SuperCashback.

La misura, d’altra parte, ha vissuto molte critiche durante gli ultimi mesi. Da più parti della politica se ne è invocata la sospensione prima del termine naturale (giugno 2022), ma al Mef si è preferito agire subito sui “furbetti” e rimandare a dopo l’estate, in sede di legge di Bilancio, una valutazione sull’impianto complessivo. Questa sarà fatta una volta che saranno disponibili anche dati sull’efficacia del programma in chiave anti-evasiva.

Secondo i dati che aveva diffuso il sottosegretario Durigon, le condotte abusive riguarderebbero lo 0,2% delle transazioni del programma. Ad oggi, sulla piattaforma Io sono registrati 8,7 milioni di cittadini aderenti al programma con quasi 16 milioni di strumenti di pagamento e 640 milioni di transazioni elaborate. Per il primo semestre del programma (che aveva avuto un “anticipo” con l’extra-cashback di Natale) si registrano ad oggi quasi 5 milioni di utenti con almeno 50 transazioni valide effettuate (il minimo per sbloccare il rimborso del 10%).

Da ultima è stata la Corte dei Conti, nel rapporto sulla finanza pubblica di questa mattina, a sollevare alcuni dubbi: “Una prima analisi sulla gestione delle misure finalizzate a favorire l’uso della moneta elettronica (dal cashback alla lotteria degli scontrini) pur inevitabilmente parziale, ha fatto emergere l’esistenza di criticità e limiti nell’esperienza finora maturata”, hanno scritto i magistrati contabili. Per la magistratura contabile, “sembrerebbero sussistere difficoltà a monitorare i reali effetti economici e tributari” del cashback. “La prosecuzione del Programma – osserva la Corte – dovrà trovare supporto nella compiuta conoscenza di elementi quali la valutazione degli effetti prodotti nei diversi settori interessati e l’impatto in termini di emersione di ricavi e compensi precedentemente occultati. Non sono state previste distinzioni tra i beni e servizi oggetto delle transazioni e i soggetti che rendono la prestazione: preferibile sembrerebbe, per la diffusione dei fenomeni evasivi, una soluzione che privilegi i pagamenti verso operatori medio piccoli prevedendo un incentivo differenziato. Quanto al numero minimo di operazioni richieste nel semestre per la corresponsione del rimborso, esso appare esiguo, indebolendo l’interesse ad utilizzare il pagamento elettronico”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest