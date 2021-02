Cashback, via al portale della Consap per i “reclami” sui rimborsi. Entro giovedì i primi pagamenti

Pubblicità

MILANO – Il rimborso del programma Cashback è inesatto o manca del tutto? Ancora pochi giorni e i 3,2 milioni di utenti che hanno registrato almeno 10 transazioni valide nel periodo natalizio potranno saperlo ed – eventualmente – sporgere un reclamo. La Consap, la società incaricata di gestire per conto del Mef i rimborsi e gli eventuali reclami ad essi relativi – ha iniziato a mandare online il portale dedicato proprio a lamentare incongruenze tra quanto maturato e quanto ricevuto indietro. Entro giovedì, spiegano alla Consap, partiranno i primi pagamenti e quindi si potranno verificare questi disallineamenti e presentare i reclami. Entro la fine di febbraio è previsto che arrivino tutti i rimborsi relativi al periodo sperimentale dell’8-31 dicembre.

Per accedere al portale è necessaria una registrazione seguendo la procedura guidata. Si inserisce la propria mail, si riceve una comunicazione con una password temporanea da cambiare al primo accesso e in poco tempo appare la schermata dedicata a inserire le informazioni personali. La società ha dettagliato che, una volta entrati nel sistema, “il cittadino potrà inserire un reclamo ricordandosi di allegare alla domanda eventuale documentazione a sostegno della richiesta di rettifica del rimborso ricevuto – es: scontrini POS – utili a consentire le verifiche del caso”.

Si conferma dunque l’indicazione che PagoPa, la società che ha in gestione l’app IO dalla quale si accede al programma, aveva dato a metà gennaio. Rispondendo ai molti dubbi di cittadini che non vedevano conteggiate alcune transazioni, il servizio assistenza di PagoPa dava l’indicazione di fornire copia dello scontrino POS. Ma, si spiegava, era una “soluzione temporanea” per effettuare “verifiche ad hoc” nelle settimane della fase sperimentale. Insomma, anche nelle indicazioni Consap il fogliettino di carta resta importante per risolvere i problemi relativi alla fase dei rimborsi natalizi.

Tornando al portale Consap, una volta inserito il reclamo la società “risponderà entro 30 giorni. Eventuali richieste di integrazione/comunicazioni da parte del Team assistenza reclami Cashback, verranno inserite direttamente sul portale, nell’area personale del cittadino, e notificate via mail”. Per questa fase è possibile fare istanze solo per il periodo 8-31 dicembre, appunto la fase del cashback natalizio: c’è tempo fino al 29 giugno 2021 per avanzare le proprie rimostranze.

I reclami per rimborsi mancati o inesatti sono infatti inoltrabili tramite il portale “entro 120 giorni dalla chiusura dei diversi periodi di pagamento”. I periodi di erogazione dei rimborsi sono:

Entro il 28 febbraio 2021 (per il casbhack sperimentale dell’8-31 dicembre 2020)

Entro il 30/8/2021 (per il primo semestre 1/1/2021-30/6/2021)

Entro il 02/03/2022 (per il secondo semestre 1/7/2021-31/12/2021)

Entro il 30/8/2022 (per il terzo trimestre 1/1/2022-30/6/2022)

Secondo il quadro delineato sul portale dell’App IO, per il periodo dell’extracashback di Natale (la misura era partita in via sperimentale proprio per stimolare lo shopping pre-festivo, non senza polemiche e dubbi circa il rischio di affollamento dei negozi), sono stati elaborati 63,5 milioni di transazioni e quelle valide fanno capo a 4,6 milioni di utenti. Di questi, circa il 70% (appunto, 3,2 milioni) risultano averne fatte 10 o più e quindi avere superato la soglia minima per sbloccare i rimborsi pari al 10% delle spese sostenute entro il limite di 150 euro.

Proprio sul numero di transazioni si è giocata in questi giorni la battaglia dei “furbetti del SuperCashback”, coloro che hanno trovato diversi espedienti per aumentare il proprio numero di transazioni e scalare la classifica del SuperCashback, il premio speciale da 1.500 euro messo in palio ogni semestre per i 100 mila maggiori utilizzatori dei sistemi elettronici di pagamento. Ad oggi, sull’App IO risulta che l’ultimo utente in lizza per il superpremio (che quindi si trova alla posizione 100 mila) ha effettuato 80 transazioni.





