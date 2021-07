Caso Amara, Anm Milano: “Fiducia in Csm ma disagio tra toghe”

“Come Anm Milano non possiamo che predicare il rispetto delle forme del procedimento e ribadire la fiducia negli organi dell’autogoverno”. E’ quanto comunica in una nota la giunta esecutiva sezionale dell’associazione del distretto in merito alle vicende che interessano gli uffici giudiziari di Milano, in particolare modo il caso del pm Paolo Storari per cui il pg della Cassazione Giovanni Salvi ha chiesto il trasferimento in via cautelare in altra sede (con cambio anche di funzioni).

Caso Eni-Amara, lo scontro nella procura Di Milano finisce al Csm. Tante firme per Storari di Luca De Vito , Giuliano Foschini 26 Luglio 2021

“Tuttavia, dobbiamo farci carico del disagio espresso da una parte rilevante di colleghi del distretto per una vicenda grave e articolata, da tempo nota”, chiarisce la giunta dell’Anm Milano che confida “in un completo e tempestivo accertamento di tutti i fatti” e respinge “fermamente ogni strumentalizzazione di una vicenda così delicata e complessa da parte di chiunque intenda cogliere l’occasione per tentare per l’ennesima volta di delegittimare uno degli uffici giudiziari più impegnati ed esposti del Paese”.