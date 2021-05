Caso Amara, la difesa del pm Storari: “L’indagine sulla loggia Ungheria fu frenata a Milano”.

Pubblicità

Non intendeva commettere alcun reato, non lo mosse lo spirito di rivalsa. Non fu neanche qualche cieca avversione contro i suoi capi a determinare la scelta di far uscire i verbali secretati di Piero Amara dalla Procura di Milano. Se affrontò l’argomento con un autorevole membro del Consiglio Superiore, “se consegnai quelle carte in mani sicure, è solo perché avevo motivo di ritenere che si volesse temporeggiare” prima di passare all’iscrizione nel registro degli indagati. Era passato ormai troppo tempo, dice in sintesi Paolo Storari, il pm milanese finito sotto accusa a Brescia per violazione del segreto. E’ il magistrato che rischia di essere travolto dal caso dei corvi a Roma e della fuga di notizie che sta scuotendo di nuovo Palazzo dei Marescialli.

Quattro ore di interrogatorio. Storari è indagato per aver consegnato – a Milano, nell’aprile 2020 – all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo le carte dell’avvocato-faccendiere Amara sull’esistenza della fantomatica loggia Ungheria: 40 nomi messi a verbale, e tra loro magistrati, politici, professionisti, vertici istituzionali, comandanti delle forze dell’ordine. Vero, falso? Molti i dubbi in proposito. Ma se erano calunnie, perché non raccogliere tutti gli elementi e contestarle subito ad Amara? E se fosse stato vero, perché si attese diversi mesi prima di avviare gli accertamenti? Ecco la versione di Storari. Su questo punto, e anche sul contesto e sulle tensioni che attraversavano la Procura guidata da Francesco Greco, il pm milanese – assistito dall’avvocato Paolo Della Sala – si è soffermato fino a mercoledì sera dinanzi al procuratore di Brescia Francesco Prete e al sostituto Donato Greco.

Il mio nome è Amara di Carlo Bonini (coordinamento editoriale e testo) , Emanuele Lauria , Andrea Ossino , Salvo Palazzolo , Conchita Sannino. Video di Giorgio Ruta. Coordinamento multimediale Laura Pertici. Produzione Gedi Visual 19 Maggio 2021

Storari avrebbe anche prodotto una serie di email per dimostrare le reiterate richieste ai vertici del suo ufficio: chiedeva di iscrivere nel registro degli indagati subito 6 persone, Amara compreso, per poi procedere con i tabulati telefonici (acquisibili solo quelli degli ultimi due anni). Richieste cadute nel vuoto -dice Storari. Solo a maggio, ricostruisce, ci furono i primi indagati. Poi il pm ribadisce un aspetto che aveva già affidato ai pm di Roma: quel gesto fu “autorizzato” dall’allora consigliere Csm che “si assunse la responsabilità anche politica” del fatto. Non solo Davigo lo rassicurò sulla legittimità di una trasmissione di atti del tutto fuori protocollo, ma assicurò che se ne sarebbe fatto carico.

La storia è andata poi in altro modo: quelle carte sono state recapitate anche ai giornali e a un altro togato del Csm, Nino Di Matteo. E secondo l’ipotesi della Procura romana guidata da Michele Prestipino, una “postina” è proprio l’ex funzionaria segretaria di Davigo in Csm, Marcella Contrafatto, oggi indagata per calunnia. Che avrebbe agito però solo dall’ottobre 2020, cioè da quando Davigo è andato in pensione.

Ora non è escluso che gli inquirenti possano sentire anche l’altra metà della condotta messa sotto esame: e cioè l’ex membro togato di Palazzo dei Marescialli. Davigo, già sentito a Roma, in qualità di teste, ha sempre sostenuto che “il segreto non è opponibile ai consiglieri del Csm” e che lui ne parlò solo con qualche collega a palazzo e soprattutto al comitato di Presidenza – cioè il vicepresidente Ermini, il Pg Salvi e il primo presidente Curzio. In realtà, è emerso successivamente – attraverso una relazione depositata alla Procura di Roma dal senatore 5S Nicola Morra – come Davigo abbia invece parlato della vicenda anche il senatore che guida la Commissione antimafia. “Mi mostrò dei verbali, mi disse che in quelle accuse il dichiarante faceva riferimento anche a Sebastiano Ardita, il consigliere da me molto stimato, perciò ne rimasi molto sorpreso”, dice Morra. Ma l’ex pm di Mani Pulite lo smentisce: fui molto generico e non mostrai nulla, la versione del togato.

Davigo ha sempre sostenuto che l’unico obiettivo per il quale si mosse, con le carte di Amara in pugno, era di superare quel conflitto, blindare l’inchiesta milanese e fare in modo che si potesse verificare al più presto se fossero fandonie o notizie inquietanti le accuse firmate dall’avvocato siracusano. Carte che, in particolare, indicavano (meglio: calunniavano) come presunto appartenente a quella lobby di pressioni un ex amico nonché ex compagno di corrente di Davigo: l’attuale consigliere Sebastiano Ardita, eletto con Autonomia e Indipendenza, ma con il quale l’anziano togato (da ottobre scorso in pensione) aveva ormai chiuso drasticamente i rapporti, anche all’indomani del caos Fava-Palamara.

Ma Brescia si sofferma sullo scenario milanese. Ecco perché Storari, tornando poi alle tensioni secondo lui in corso in quell’ufficio, avrebbe parlato anche di altri dissidi e di qualche freno alla sua visione dell’indagine aperta 4 anni fa e non ancora chiusa, sul cosiddetto ‘falso complotto’ per depistare le indagini sul blocco petrolifero Opl245 e la presunta corruzione internazionale da parte di Eni e Shell in Nigeria (ma in dibattimento, a marzo scorso, sono stati assolti tutti, compresi Scaroni e Descalzi) nell’ambito della quale Amara ha reso quegli ormai noti verbali. Altri retroscena avrebbe poi raccontato sulla gestione dell’ex manager Eni e imputato Vincenzo Armanna, le cui dichiarazioni erano state molto ‘valorizzate’, così come avvenuto per Amara: nel processo sulla ipotizzata – e per il Tribunale inesistente – maxi tangente nigeriana. Processo sul quale la Procura milanese puntava molto.

“Ora basta fango”, chiede anche Della Sala, l’avvocato di Storari. Che aggiunge: “La fuga di notizie e tutto quello che è avvenuto dopo non può essere neanche in astratto addebitabile alla scelta di coscienza compiuta da un magistrato integerrimo. Tutta questa storia mi fa venire in mente una storiella raccontata da un grande giurista per porre le basi dell’insegnamento del diritto: si può dare la responsabilità di una pistola che spara al minatore che estrae il ferro con cui è stata fabbricata quell’arma?”. Storari, dopo l’interrogatorio, è tornato a svolgere il suo lavoro. Era di turno, e non ha chiesto esonero. “Ho sempre fatto il mio dovere, con scrupolo, e a Milano lo sanno tutti”, le uniche parole affidate a qualche collega.





