Caso Barbara Corvi, il dubbio del figlio: “Penso sia stata sciolta con l’acido”

“Penso che sia stata sciolta con l’acido”. Che l’intercettazione che dà una possibile lettura alla fine di Barbara Corvi sia inquietante si è detto. Ma se quell’ipotesi è il dubbio conficcato nel cuore di un figlio, allora la cosa cambia e quel frammento di dialogo diventa la descrizione del destino inesorabile al quale una famiglia è costretta a rassegnarsi.

La voce captata nel corso dell’indagine sulla scomparsa della donna di Amelia, svanita nel nulla 12 anni fa, sarebbe di uno dei suoi due figli. Il ragazzo, in un contesto che ancora non è stato reso noto, parla con tono sconsolato della madre, di cui non si hanno notizie dal 27 ottobre del 2009, ipotizzando che abbia fatto la peggiore fine immaginabile: uccisa e levata di mezzo. Annientata.

Caso Barbara Corvi, arrestato il marito: la donna era scomparsa nel 2009 di Antioco Fois , Alessia Candito 30 Marzo 2021

Lo stesso ragazzo è figlio di Roberto Lo Giudice, marito di Barbara, arrestato ieri su richiesta della procura di Terni, con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Per gli inquirenti, l’uomo avrebbe messo in atto l’uccisione della madre dei suoi figli, allora 35enne, come punizione per la relazione extraconiugale che Barbara portava avanti. Un affronto pagato col sangue, portato a termine nel segno della “mentalità mafiosa”. Anche se il marito, Roberto, figlio di un esponente di spicco dell’ndrangheta, non apparteneva al clan mafioso di riferimento, ne avrebbe comunque condiviso la mentalità, ha spiegato il procuratore di Terni, Alberto Liguori, che coordina le indagini dei carabinieri del reparto operativo di Terni, comandati dal tenente colonnello Marco De Martino. Lo Giudice avrebbe agito in concorso con il fratello Maurizio, anche lui indagato.

Nelle indagini riaperte nel 2018 grazie alla determinazione del procuratore Liguori, un altro codice per decifrare la vicenda sarebbe emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. A puntare il dito nei confronti di Roberto Lo Giudice sarebbe stato suo fratello Nino “il Nano”, che nelle sue dichiarazioni in fase di indagine avrebbe raccontato di avere chiesto al marito di Barbara se avesse a che fare con la sparizione della moglie. E, secondo “il Nano”, Roberto – pur senza dirlo espressamente – con un cenno avrebbe fatto capire di sì.

Che l’ombra dell’atteggiamento mafioso pesi sulla sparizione di Barbara Corvi è stato sottolineato anche da “Libera”, che nei giorni scorsi ha ricordato la 35enne umbra tra le vittime delle mafie. È la seconda donna della stessa famiglia a svanire nel nulla. Quindici anni prima di lei c’era stata la cognata, Angela Costantino, scomparsa nel ’94. Anche lei voleva cambiare vita e compagno. I corpi delle due donne non sono mai stati ritrovati.





