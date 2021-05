Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea

Una pista calabrese per rintracciare Denise Pipitone? Forse. Nelle ultime 24 ore, i carabinieri di Scalea si sono mossi per verificare se una giovane di origini romene che vive in paese non sia in realtà la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. A far scattare le verifiche, la segnalazione di una commerciante che vedendo la ragazza in centro, avrebbe notato la somiglianza fra la ragazza e le vecchie foto di Denise circolate sui media e segnalato la cosa agli investigatori. Da lì è partita la comunicazione obbligata alla procura della Repubblica di Marsala, che per prassi e norma ha ordinato ai carabinieri di procedere con i primi accertamenti.

05 Maggio 2021

Rintracciata nel campo rom del paese, la giovane ieri è stata convocata in caserma e ascoltata per ore, ma di quel colloquio filtra poco o nulla. L’ordine è di procedere con prudenza e massimo riserbo. Da quanto filtra, la ragazza non si sarebbe sottratta alle domande. Agli investigatori ha raccontato la sua vita, la sua storia, ha indicato chi siano i genitori, da cui oggi vive distante, e come rintracciarli. La giovane identificata, che si chiama Denise come la bambina scomparsa, avrebbe fornito, oltre alle sue generalità complete, anche i riferimenti per rintracciare i suoi genitori.

Secondo alcune indiscrezioni però avrebbe dichiarato di avere solo diciannove anni e questo potrebbe portare ad escludere che sia proprio lei la bimba scomparsa e che oggi dovrebbe averne 21. In ogni caso, con prudenza – se non scetticismo – gli accertamenti proseguono nell’entourage della ragazza. Dopo toccherà ai magistrati di Marsala decidere se gli elementi sono sufficienti per disporre analisi tecniche ed eventuali comparazioni del dna.