Caso Denise Pipitone, l’avvocato della famiglia va in Russia dopo il video appello di una ragazza

“Attendiamo l’esame del Dna e siamo speranzosi”. A parlare a nome di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la piccola scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo, nel Trapanese, è il suo avvocato Giacomo Frazzitta. Stasera sarà lui a intervenire al posto di Piera alla trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?” dove, alle 21.20, sarà mostrato l’appello di una ragazza russa che cerca la sua famiglia. Racconta di essere stata rapita quando era piccola e di essere stata trovata in un campo nel 2005. Oggi avrebbe l’età che dovrebbe avere Denise Pipitone. Ventuno anni.

Tantissimi in questi anni sono stati i falsi allarme tra segnalazioni e avvistamenti che hanno fatto sperare la famiglia di Denise. “Bisogna distinguere tra segnalazioni non riscontrabili e altre in cui la verità può essere accertata. Come in questo caso. Siamo di fronte a una ragazza che non conosce la sua storia, che non sa chi sia sua madre, e che somiglia a Piera Maggio almeno stando alle immagini che abbiamo visto nella trasmissione russa. Incrociamo le dita ma siamo consapevoli che bisogna rimanere con i piedi per terra”.

L’avvocato Frazzitta è in attesa di partire per la Russia: “Andrò io per tutti gli accertamenti, la mamma resta qui”. Completato l’iter di autorizzazione da parte del ministero degli Esteri russo per consentirgli l’ingresso nel Paese, nel rispetto delle norme previste per la pandemia: “Stiamo provando a vedere se ci autorizzano subito senza dover fare i 15 giorni di quarantena. Attendiamo”. Intanto stasera interverrà su Raitre. “In realtà già nel 2004, quando la piccola è scomparsa, c’erano delle segnalazioni che ci facevano propendere per una pista russa”, dice. Già nel 2004. Diciassette anni fa. Adesso la speranza è appesa all’esame del Dna.

È il 1° settembre del 2004 quando a Mazara del Vallo, nel Trapanese, Denise Pipitone sparisce nel nulla, mentre gioca davanti casa. Ha 4 anni. C’è il mercato rionale, la nonna è in casa, quando esce la bimba è sparita. Subito la denuncia e le ricerche. La mamma va in tutte le emittenti tv, nelle piazze, a parlare, a urlare il suo dolore. Spera nell’aiuto di tutti. L’importante è far conoscere la storia della piccola e trovare ogni elemento utile per ritrovarla. Nell’ottobre del 2005 la speranza arriva da un filmino girato da una guardia giurata davanti a una banca di Milano. Una bambina, Danas, in compagnia di una donna rom. Mamma Piera è certa: “È lei la mia Denise”. Ma gli accertamenti danno esito negativo.