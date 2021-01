Caso Genovese, altre due ragazze denunciano: “Anche noi drogate e stuprate”

Una settimana prima di essere arrestato per le violenze a una modella di 18 anni, Alberto Genovese avrebbe abusato anche di una ragazza poco più che ventenne. E’ l’ultima rivelazione del caso che ha dominato le pagine di cronaca degli ultimi mesi.

E’ stata la giovane a dirlo durante una intervista con Massimo Giletti ieri sera nel programma “Non è l’Arena” su La7. La ragazza ha confermato di aver presentato denuncia nei confronti dell’imprenditore, fondatore del sito Facile.it, dopo aver appreso dell’altra violenza subita dalla diciottenne. Alla trasmissione di Giletti ha partecipato anche una ragazza di 22 anni che, a sua volta, ha accusato Genovese di altre violenze nella stanza da letto di “Terrazza Sentimento”.

Anche le due giovani, come altri testimoni a partire dalla prima vittima, hanno raccontato che nell’attico la cocaina girava nei piatti ed era a disposizione di tutti gli ospiti che ne facevano uso come in una “sorta di self service”. Sulle nuove denunce stanno indagando i giudici della Procura di Milano