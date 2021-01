Pubblicità

Caso Lombardia, Sala: “Non capisco difesa a oltranza Regione, si può ammettere un errore” – Libero Quotidiano

27 gennaio 2021

(Agenzia Vista) Milano, 27 Gennaio 2021 Caso Lombardia, Sala: “Non capisco difesa a oltranza Regione, si può ammettere un errore” “La protesta del centrosinistra nasca da difesa a oltranza della Regione che non ci sta. Non si può non riconoscere che non ci sta. Sono proteste che potevano essere espresse in altro modo ma ne abbiamo viste di tutti. Non è momento di dare patenti di buoni o cattivi, detto ciò andiamo avanti. Se si riuscisse a mettere un punto e dire che abbiamo sbagliato qualcosa. Non capisco difesa a oltranza, capita a tutti di dire che si è sbagliato. Penso che i cittadini lo comprendano essendo sotto pressione dalla mattina alla sera”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione della deposizione di una corona in ricordo delle vittime della Shoah in via Silvio Pellico a Milano sul caso Lombardia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

