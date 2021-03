Caso Palamara, il Csm trasferisce Lanzi dalla prima alla quinta commissione

Trasferito. Dalla prima alla quinta commissione. L’avvocato Alessio Lanzi, il membro laico del Consiglio superiore della magistratura nominato in quota Forza Italia, lascerà l’organismo dove si valutano le procedure per incompatibilità delle toghe, al Csm. Al suo posto arriva Michele Cerabona, avvocato anch’egli, sempre di area Fi.

Csm, pressing su Lanzi perché lasci la prima commissione dopo l’incontro con l’avvocato di Palamara di Liana Milella , Conchita Sannino 27 Marzo 2021

Come prospettato da Repubblica nei giorni scorsi, è stato “fatale” l’incontro avvenuto tra Lanzi e Roberto Rampioni, difensore dell’ex pm ed ex leader dell”Associazione nazionale magistrati Luca Palamara: una “chiacchierata” ritenuta inopportuna anche perché avvenuta appena prima dell’audizione che Palamara doveva sostenere dinanzi alla prima commissione, che sta esaminando il materiale incandescente delle chat del magistrato sotto processo a Perugia per corruzione giudiziaria.

A disporre il trasferimento è stato un decreto dell’ufficio di presidenza, guidato ovviamente dal vicepresidente del Csm, David Ermini.