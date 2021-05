Caso procure, Palamara corregge il libro: “Non volevo attribuire al pm Spataro un comportamento scorretto”

Nessuna scorrettezza da parte del pm Armando Spataro. Dopo l’uscita del libro Il sistema di Luca Palamara, il magistrato al centro dello scandalo intercettazioni, l’autore ora si trova a dover correre ai ripari e correggere una parte del suo testo. Proprio nei giorni del caso verbali su cui indaga il Csm, ora emerge un nuovo particolare riguardo al mondo della giustizia e dei tribunali italiani. Palamara ha infatti dovuto modificare alcuni passaggi del libro “per evitare alcune distorte interpretazioni”. Una nota della casa editrice spiega infatti che l’ex presidente dell’Anm e la stessa Mondadori (che ha pubblicato il testo scritto a quattro mani con il direttore del Giornale Alessandro Sallusti) “denunciando le criticità del sistema correntizio dell’Anm, non ha mai inteso attribuire” all’ex procuratore di Torino Armando Spataro “alcun comportamento eticamente scorretto, sia quale magistrato, sia quale membro del Csm, sia sul piano associativo”.

Proprio per questo Mondadori e Palamara hanno deciso di “modificare o eliminare” dal testo “i riferimenti che le avrebbero potuto determinare”. I riferimenti in questione si trovano nelle pagine 35, 54 e 55 del libro e, viene spiegato, “hanno generato equivoci che Palamara intende chiarire, avendo sempre nutrito alta stima personale e professionale per Spataro, da lui considerato un magistrato di elevato profilo”.