Caso Report, Matteo Renzi querela gli “ignoti” che hanno filmato l’incontro con lo 007 a Fiano Romano

Matteo Renzi ha presentato al Tribunale di Roma una denuncia/querela contro ignoti per le immagini trasmesse da Report, il programma di RaiTre, del suo incontro nell’area di sosta di Fiano Romano con il dirigente dei Servizi segreti Marco Mancini. L’ex premier chiede di accertare cosa è accaduto, anche attraverso il sequestro del materiale in possesso della redazione di Report e della donna che ha filmato il colloquio.

Renzi e l’incontro con Mancini, il Copasir sentirà il prefetto Vecchione. Italia viva: “Pronto un esposto contro Report” 06 Maggio 2021

Nell’esposto si premette che “se non vi è dubbio che Matteo Renzi e Marco Mancini si siano incontrati nell’autogrill di Fiano Romano, altrettanto indubbio è il fatto che il racconto della donna (la professoressa che avrebbe fornito il video a Report, ndr) appaia alquanto contraddittorio”. Inoltre, si chiede se il leader di Iv non sia stato seguito e intercettato in modo illegittimo: “È possibile che Matteo Renzi sia stato seguito e/o che qualcuno abbia violato la Costituzione e la legge intercettando e riprendendo in modo illegittimo un parlamentare della Repubblica”.

“Le immagini mandate in onda da ‘Report’ e il contraddittorio racconto della sedicente autrice – si legge nella denuncia – di tali riprese potrebbero rivelare dunque un fatto che costituisce grave violazione dei diritti di Matteo Renzi e segnatamente della sua riservatezza nonché libertà e segretezza delle conversazioni ed incontri”.

In particolare, i legali di Renzi, scrivono che “questa considerazione risulta più che evidente dalle assurdità e patenti contraddittorietà del racconto della testimone e dall’analisi attenta del servizio andato in onda, oltre che dalle dichiarazioni successive rese dal conduttore Ranucci sui social e sui media”.

“Tali circostanze, è il caso di metterlo in evidenza fin da subito – viene sottolineato – potrebbero essere agevolmente verificate da parte dell’autorità giudiziaria attraverso l’acquisizione ed analisi delle videoriprese del giorno 23 dicembre 2020 dell’autogrill di Fiano Romano, del video e delle foto girate dalla donna per capirne, attraverso l’analisi tecnica, se vi siano state manipolazioni o alterazioni che risultano possibile da una prima analisi superficiale. Alla luce di tali rilievi – si legge ancora- l’episodio potrebbe non essere una fortuita ripresa da parte di una cittadina qualunque quanto piuttosto una vicenda accuratamente orchestrata”.

Per questo si chiede anche di “sequestrare e acquisire i video e le foto girate dalla donna (la cui identità è d’accertarsi)”. Renzi vuole, infatti capire, “attraverso l’analisi tecnica se vi sono state manipolazioni, alterazioni e provenienza”. L’ex premier, chiede anche di accedere “all’ulteriore materiale informatico nella sua disponibilità – in particolare il cellulare, i computer, la corrispondenza telematica (email e messaggistica WhatsApp) e gli altri sistemi informatici”.