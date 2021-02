Catricalà al governo con Berlusconi, Monti e Letta. Presidente Antitrust nel segno del dialogo

Pubblicità

ROMA – Studente dalle doti non comuni, capo di gabinetto di ministri influenti, segretario generale alla presidenza del Consiglio con Berlusconi, sottosegretario alla Presidenza con Mario Monti, vice ministro allo Sviluppo con Enrico Letta, garante della concorrenza, avvocato di grido.

Antonio Catricalà – che muore oggi a Roma – ha vissuto una vita intensa al crocevia tra lo studio del diritto, il supporto ad esecutivi di diverso segno politico, l’impegno nelle istituzioni.

Presiede l’Autorità Antitrust tra il 2011 e il 2016 e, naturalmente, decide sanzioni importanti contro le aziende che hanno violato la concorrenza e i diritti dei consumatori, su cui era chiamato a vigilare.

Catricalà, però, dà grande impulso alla pratica degli “impegni”. Le imprese bersaglio di contestazione eviteranno la multa o la vedranno ridotta in cambio di impegni vincolanti in grado di sanare la loro violazione. Per questo la sua presidenza dell’Antitrust viene ricordata per la tendenza al dialogo più che alla ammenda esemplare da titolo nei telegiornali.

Quando arriva al timone dell’Antitrust, Catricalà è reduce dall’esperienza come segretario generale di Palazzo Chigi nel secondo governo Berlusconi. Naturale che la sua nomina alla presidenza di un’autorità di garanzia, dagli enormi poteri anche nel campo della televisione, gli procuri attacchi e critiche. Del Biscione, più avanti, sarà anche legale.

Le doti di Catricalà, però, non sono apprezzate solo dal fondatore di Mediaset. Enrico Letta lo vuole vice ministro allo Sviluppo Economico – con delega alle comunicazioni – nel suo esecutivo (resterà nell’incarico per 9 mesi). Mario Monti, che guida un governo di emergenza nazionale, lo chiama come sottosegretario alla Presidenza.

Più volte, Catricalà ha lavorato nel ruolo – poco visibile, ma strategico – di capo di gabinetto dei ministri della Repubblica. Lo fa con Antonio Maccanico ad esempio, ministro delle Poste e delle tlc del primo governo Prodi. Lo fa anche con Giuliano Urbani, ministro della Funzione pubblica nel primo esecutivo di Berlusconi.

Come avvocato, ha difeso lo Stato anche in Cassazione e in rilevanti processi di Corte d’Assise (tra i quali il processo Moro). Oggi lavorava nello studio legale che portava il suo nome e quello del collega Lipini, specializzato anche nel diritto della cooncorrenza, regolamentare e dell’informatica

Nato a Catanzaro nel 1952, sposato, due figlie, Catricalà è uno studente eccellente. Laurea con lode alla Sapienza di Roma a 22 anni (in Giurisprudenzam ovvio); vincitore del concorso in magistratura a 24 anni e del concorso come Avvocato dello Stato a 27; come Mario Draghi incrocia il professor Federico Caffé all’Istituto Luigi Sturzo, dove studia economia e scienza della amministrazione.





